Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Россияне взорвали шандоры на Каховской ГЭС. Сегодня уровень воды, сбрасываемый в реку Днепр, очень велик. Это приводит к тому, что Каховское водохранилище становится более мелким, а уровень воды в Днепре резко поднимается. Сейчас уже видны десятки километров сухих берегов Каховского водохранилища. Поэтому сейчас очень сложно представить последствия этих действий россиян, если этого не остановить", – рассказал Коваленко.

Мэр Новой Каховки подчеркнул, что действия россиян могут привести к экологической катастрофе

"Нижняя часть Днепра, там, где расположена Каховка, наоборот полноводна. Поскольку вода из Каховской ГЭС постоянно сбрасывается. А вот Каховское море сейчас становится более мелким с каждым днем. Последствия трудно представить. Поскольку я не знаю всех технических моментов относительно Запорожской АЭС. Однако что касается Херсонщины, то такие действия россиян могут привести к экологической катастрофе", - добавил он.