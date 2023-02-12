Открытые шлюзы Каховской ГЭС могут привести к экологической катастрофе в Херсонской области, - городской голова Новой Каховки Коваленко
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко убежден, что действия россиян на Каховской ГЭС могут привести к экологической катастрофе
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"
"Россияне взорвали шандоры на Каховской ГЭС. Сегодня уровень воды, сбрасываемый в реку Днепр, очень велик. Это приводит к тому, что Каховское водохранилище становится более мелким, а уровень воды в Днепре резко поднимается. Сейчас уже видны десятки километров сухих берегов Каховского водохранилища. Поэтому сейчас очень сложно представить последствия этих действий россиян, если этого не остановить", – рассказал Коваленко.
Мэр Новой Каховки подчеркнул, что действия россиян могут привести к экологической катастрофе
"Нижняя часть Днепра, там, где расположена Каховка, наоборот полноводна. Поскольку вода из Каховской ГЭС постоянно сбрасывается. А вот Каховское море сейчас становится более мелким с каждым днем. Последствия трудно представить. Поскольку я не знаю всех технических моментов относительно Запорожской АЭС. Однако что касается Херсонщины, то такие действия россиян могут привести к экологической катастрофе", - добавил он.
- 5 февраля экс-заместитель генерального директора Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК) по вопросам радиовещания Григорий Южда сообщил, что Каховское водохранилище обмелело на 1,4 м из-за подрыва россиянами шандоров на ГЭС во время отступления с правобережья
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