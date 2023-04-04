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Открытое письмо телеканала ЕСПРЕСО к Президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Службе безопасности Украины, Министерству обороны Украины, Национальному совету Украины по телевидению

4 апреля, 2023 вторник
14:20
Новости

Относительно совершения умышленных действий должностными лицами и чиновниками Концерна РРТ, несущих угрозы национальной безопасности Украины

Уважаемый господин Президент!

Уважаемые пани и панове!

Мы, телеканал Еспресо, обращаемся с требованием восстановить наше законное вещание в цифровом эфире. 4 апреля исполняется год с тех пор, как вещание телеканала в цифровой сети Т2 было отключено работниками концерна РРТ без законных оснований. Несмотря на наши многочисленные обращения, мы до сих пор не получили никакого ответа от органов власти по поводу восстановления нашей речи.

Петиция с требованием вернуть канал в эфир еще в июле прошлого года набрала более 25 тысяч голосов. Журналисты, ученые и культурные деятели направили свои обращения к украинским властям с требованием вернуть канал в эфир. Десятки международных СМИ, среди которых New York Times, BBC, Al Jazeera и многие другие, цитировали Еспресо по поводу событий в Украине в течение последнего года.

Хотим подчеркнуть, что Еспресо не изменило своим зрителям и остается независимым профессиональным патриотическим медиа, работающим на победу Украины.

Журналисты Еспресо продолжают выполнять свою профессиональную деятельность даже под обстрелами, о чем свидетельствуют награды от командования Вооруженных Сил Украины. Наши видео и репортажи свидетельствуют о преступлениях русской армии против украинского народа.

В 2022 году журналист Еспресо Виталий Портников стал лауреатом премии имени Василия Стуса и Шевченковской премии, а корреспондентка Еспресо Бьянка Залевская была награждена орденом княгини Ольги II степени Указом Президента Украины Владимира Зеленского

Но, несмотря на все наши усилия и признание, Еспресо остается вне эфира, и за год полномасштабной войны никаких комментариев о работе телеканала ни от власти, ни от медиарегулятора не поступало.

Эта ситуация негативно повлияла не только на наш канал, но и состояние защиты свободы слова в Украине вообще. Ежегодный отчет Государственного департамента США характеризует украинские СМИ как "отчасти свободные" и именно в этом контексте упоминает об отключении канала Еспресо от цифрового эфира.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала заявление, в котором обращает внимание, что уже год украинские информационные каналы, ведущие круглосуточное вещание, - "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" - исключены из цифрового эфира. "Репортеры без границ" призывают украинские власти как можно быстрее решить проблему возвращения этих телеканалов в цифровой эфир.

Свобода слова является фундаментальным правом человека согласно Европейской конвенции о защите прав человека, а в процессе расширения Евросоюза гарантия свободы СМИ относится к ключевым показателям готовности страны стать частью ЕС. Мы все равно понимаем, что ситуация с отключением независимых телеканалов может помешать рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС и задержать ее на годы. Поэтому вопрос защиты прав телеканала Еспресо на цифровое вещание имеет значение не только для защиты свободы слова, но и всей евроинтеграции Украины вообще. И именно от действий власти зависит то, насколько успешной она будет.

Мы еще раз обращаемся к власти с вопросом, когда канал Еспресо будет возвращен к цифровому вещанию? Надеемся, что Украинское Государство безотлагательно восстановит наши законные права на вещание и обеспечит соблюдение свободы слова в Украине.

Требуем вернуть Еспресо в цифровой эфир!

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