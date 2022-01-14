Открытие в Украине офисов Facebook, Google и YouTube: петиция набрала 25 тыс. подписей, ее должен рассмотреть президент
Петиция о модерировании украинского сегмента соцсетей и крупных платформ из Украины, а не из России, набрала необходимые 25 тыс. голосов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.
Автор петиции просит Владимира Зеленского обратиться в компании YouTube, Facebook и Google, чтобы открыть офисы в Украине.
В тексте петиции говорится, что из-за отсутствия украинских офисов платформ соцсетей украинский сегмент администрируют из России. Это может угрожать нацбезопасности Украины.
"РФ, вкладывая большие ресурсы, стремится влиять и на работу офисов крупных компаний, таких как Facebook, YouTube и т.д., на своей территории. В то же время московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через эти социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент с Российской Федерации", - говорится в петиции.
Авторы петиции приводят пример редакторских подборок YouTube Music для украинских пользователей, блокирование украинских каналов в YouTube из-за обращения госорганов РФ в российский офис компании.
"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины и широко информировать общественность об указанной проблеме. Это позволит модерировать информационное пространство, не вредя Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - отмечается в тексте.
- Напомним, 27 декабря электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.
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