Открытие в Украине офисов Facebook, Google и YouTube: петиция набрала 25 тыс. подписей, ее должен рассмотреть президент

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.

Автор петиции просит Владимира Зеленского обратиться в компании YouTube, Facebook и Google, чтобы открыть офисы в Украине.

В тексте петиции говорится, что из-за отсутствия украинских офисов платформ соцсетей украинский сегмент администрируют из России. Это может угрожать нацбезопасности Украины.

"РФ, вкладывая большие ресурсы, стремится влиять и на работу офисов крупных компаний, таких как Facebook, YouTube и т.д., на своей территории. В то же время московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через эти социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагается контент с Российской Федерации", - говорится в петиции.

Авторы петиции приводят пример редакторских подборок YouTube Music для украинских пользователей, блокирование украинских каналов в YouTube из-за обращения госорганов РФ в российский офис компании.

"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям об открытии офисов на территории Украины и широко информировать общественность об указанной проблеме. Это позволит модерировать информационное пространство, не вредя Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - отмечается в тексте.

Напомним, 27 декабря электронная петиция об отмене приказа Минобороны о военном учете для женщин набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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