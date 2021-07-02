Открытие рынка позволило покупать земли у владельцев паев за деньги, легальность которых можно проверить, - эксперты

Об этом рассказали Алекс Лисситса, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" и Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Все, кто на сегодняшний день имеет соответствующие денежные ресурсы, которые будут на счетах в банке и легальность которых можно будет проверить, могут купить до 100 га. ... Уже есть несколько платформ таких, как, например, Доброзем, где можно посмотреть, в каких регионах какая стоимость, где будет больше выставлено на продажу ", - сказал Лисситса.

В то же время не все земли пригодны для купли-продажи, уточнил Леонид Козаченко.

"Покупать можно будет те земельные участки, которые принадлежат владельцам земельных паев. Нельзя продавать и покупать земли, принадлежащие местным общинам и государству ", - отметил эксперт.