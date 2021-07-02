Открытие рынка позволило покупать земли у владельцев паев за деньги, легальность которых можно проверить, - эксперты
В Украине рынок земель с 1 июля разрешил покупать паи у владельцев за деньги на банковских счетах, чтобы их легальность можно было проверить
Об этом рассказали Алекс Лисситса, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" и Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Все, кто на сегодняшний день имеет соответствующие денежные ресурсы, которые будут на счетах в банке и легальность которых можно будет проверить, могут купить до 100 га. ... Уже есть несколько платформ таких, как, например, Доброзем, где можно посмотреть, в каких регионах какая стоимость, где будет больше выставлено на продажу ", - сказал Лисситса.
В то же время не все земли пригодны для купли-продажи, уточнил Леонид Козаченко.
"Покупать можно будет те земельные участки, которые принадлежат владельцам земельных паев. Нельзя продавать и покупать земли, принадлежащие местным общинам и государству ", - отметил эксперт.
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В Украине с 1 июля заработал рынок земель сельскохозяйственного назначения
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По состоянию на 14:00 1 июля зарегистрировано 33 новых соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
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