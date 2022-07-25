Открытие экспортных коридоров в Черном море состоится до конца недели, – Кубраков

Об этом в Медиацентре Украина – Укринформ заявил Александр Кубраков, министр инфраструктуры.

"Ожидается, что уже в ближайшие дни в Стамбуле заработает координационный центр с соблюдением "зерновых соглашений". Продолжается работа над согласованием последних документов и уже с конца недели Соглашение должно заработать. Деятельность координационного центра заключается в надзоре за функционированием гуманитарного коридора и не распространяется Украины", – сказал он.

Кроме этого, министр объяснил, что для украинской стороны принципиальным вопросом было, чтобы в территориальных водах и в портах все контролировала Украина. Представителей других стран или ООН там не было и не будет.

"Подписание Соглашения и вся эта работа происходит благодаря тому, что наши ВСУ и ВМС вернули контроль над островом Змеиным. После этого мы открыли доступ к устью Быстрый к Дунаю. Через две недели около 70 судов прошли по этому устью", - рассказал Александр Кубраков.

Разминирование будет происходить в том коридоре, который необходим для экспорта зерна, но из-за того, что там достаточно большое количество мин – первыми будут идти спасательные суда.

"Принципиально важно, чтобы Украина получила валютные поступления, а открытие морских портов позволит получить около миллиарда долларов в месяц. Также важно, чтобы наши фермеры получили финансирование и должны запланировать посевной сезон", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Александр Кубраков отметил, что если РФ повторит обстрелы и подписавшиеся под Соглашением не смогут обеспечить безопасность, экспорт не будет работать.

Напомним, что 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

25 июля консультант Наценститута стратегических исследований заявил, что обстрел порта в Одессе – демонстрация РФ, что любые перевозки грузов будут опасны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 25 июля заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

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