Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 октября, подписал закон №9534, предусматривающий возобновление декларирования с открытием электронных деклараций чиновников
Об этом говорится на официальном вебпортале парламента Украины.
В карточке закона №9534 указано, что он возвращен с подписью президента.
Электронное декларирование в Украине: что известно
18 марта 2016 вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".
В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о запуске системы электронного декларирования. Впоследствии Европейский союз призвал как можно скорее сертифицировать систему э-декларирования в Украине.
Уже в 2020 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния. У Зеленского назвали угрозой безвиза и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы возобновить эффективную работу системы".
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию . Впоследствии НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
Президент Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать. Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
В октябре четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц. В том же году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен возобновить электронное декларирование в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.
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Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении э-декларирования.
20 сентября Верховная Рада Украины 341 голосом "за" поддержала немедленное открытие деклараций чиновников.
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