Открыта продажа билетов на поезд Киев – Изюм
Поезд №112/111 Киев – Изюм через Харьков и Балаклею будет курсировать с 17 ноября, но билеты уже можно приобрести в приложении Укрзализныци
Об этом сообщает Укрзализныця.
Укрзализныця открывает продажу билетов на рейс Киев — Изюм.
Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.
Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей.
Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.
- Утром 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
- Всего за несколько часов украинцы купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города. Все денежные средства, полученные в рамках проекта, пойдут на шаттлы для сообщения деоккупированных территорий с ближайшими железнодорожными узлами.
- 14 ноября Укрзализныця возобновила железнодорожное пассажирское сообщение с Николаевом, которое отсутствовало от 24 февраля.
- 16 ноября поезда по Украине едут с определенными задержками в результате обстрелов населенных пунктов накануне.
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