Об этом сообщает Укрзализныця.

Укрзализныця открывает продажу билетов на рейс Киев — Изюм.

Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.

Утром 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Всего за несколько часов украинцы купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города. Все денежные средства, полученные в рамках проекта, пойдут на шаттлы для сообщения деоккупированных территорий с ближайшими железнодорожными узлами.

14 ноября Укрзализныця возобновила железнодорожное пассажирское сообщение с Николаевом, которое отсутствовало от 24 февраля.

16 ноября поезда по Украине едут с определенными задержками в результате обстрелов населенных пунктов накануне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb