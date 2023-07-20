Предыдущий опыт

Генетического кода предпринимателя не существует, – утверждает Лилия Юнко и добавляет: понять, хочешь ли ты быть наемным работником или склонность к самостоятельному труду, можно уже в процессе обучения и первых шагов в работе.

9 лет Лилия открывала бизнесы другим как бизнес-консультант, обеспечивала юридическое и финансовое сопровождение проектов. Чтобы заняться собственным делом, она взяла ценный опыт проектного менеджмента и консалтинга, но практика несколько отличалась от теоретических расчетов. "Финансовую модель, которую я рисовала, я перечеркнула со временем", – вспоминает предпринимательница. То же касается и исследования аудитории: пока не создан продукт, все модели будут мнимы и на практике выводы могут измениться.

"Смотрите на классику - и поступайте наоборот", - такой совет дает Лилия Юнко тем, кто хочет открыть собственный бизнес

Концепция

"Получилось так, что я познакомилась с человеком, который был в спорте и имел к нему другой подход: без "железа" и тому подобного", – рассказывает об идее возникновения Differ.

Кроме того, Лилия вспоминает, что имела собственную проблему, которая нуждалась в реабилитации и с которой ей не могли помочь в традиционных спортзалах.

Концепция Differ: зал, где вас слышат. Где можно заниматься как спортом, так и реабилитацией: в штате работают бывшие профессиональные спортсмены и реабилитолог.

В зале нет привычных тяжелых тренажеров, большая площадь и панорамные окна.

На важность помещения владелица обращает особое внимание: обычно спортзал ассоциируется с подавляющим замкнутым пространством. А здесь, шагая по велодорожке, можно любоваться собором Святого Юра.

"Когда мы начинали, никто не мог понять, почему здесь нет традиционного оборудования: где жим, где бицепсы, трицепсы? У нас есть общеизвестные тренажеры – кардио, силовая зона, но мы не загрязняем площадь лишним железом. В мире это уже нормально, а для Украины – новое", – комментирует владелица, считая преимуществами сегментированные зоны и максимально использованную площадь зала. И спрашивает: зачем 20 тренажеров на разные группы мышц, когда их можно заменить одним?

Стартовый капитал

Предпринимательница озвучила стоимость открытия зала два года назад – $350 тыс. Открыть такой зал сегодня, по ее словам, обошлось бы не менее $500 тыс.

Банковский капитал привлечь не удалось, несмотря на весь опыт. Причина: банки не давали кредит под сегмент услуг во время карантина. "Вы слишком рискованны", – отвечали они на запросы на участие в поддержанной правительством программе упрощенного кредитования "5-7-9%". Поэтому в качестве стартового капитала Лилия использовала собственные накопления и привлекла поверивших в проект частных инвесторов.

"Здесь уже помог мой личный бренд как бизнес-консультант", – отмечает она.

Несмотря на форсмажоры – пандемию и войну – за два года существования проект уже отражает инвестиции. И его основательница думает о расширении бизнеса.

Форсмажоры

Ковид приостанавливал деятельность центра несколько раз. "Спасало то, что за счет большой площади мы имели возможность пускать сюда посетителей во время ограничений. Когда у людей не было сил была сидеть дома, они приходили к нам", – вспоминает Лилия.

Когда началась великая война, зал превратился в убежище: к концу мая через него прошло более 1000 человек. В двух залах жили люди, а третий впоследствии открыли для работы.

С февраля по май 2022 года Differ превратился в убежище для беженцев.

"Люди жили у нас бесплатно, но у меня были обязательства перед клиентами, коллективом, арендодателем... Команда приняла такой вызов. Хотя с отдельными людьми – из персонала и клиентов, пришлось разойтись", – рассказывает предпринимательница.

"Я за то, чтобы люди, приходя к нам, помогали нам помогать другим".

Конкуренция

Строя центр, непохожий на другие, конкурентом Differ владелица считает все же не другие залы, а другой формат времяпрепровождения. "Моим конкурентом есть пиццерии, кино... Хотя пиццу никто не отменял, после нее приходите к нам", – улыбается она.

Ей не нравится, когда зал называют VIP. Душевые кабины с дверцей, тапочки, не скользящая плитка и прочее – это не о VIP, а об обеспечении комфорта. "Сервис – в мелочах", – утверждает Лилия.

Открывая центр, предпринимательница изучила рынок и уже имела воображаемый портрет посетителя, впрочем, за два года работы утверждает: единого клиента не существует, есть предложения для разных людей.

Конкурентным преимуществом Differ является тренерский состав. Они не на фрилансе, как в большинстве залов и проходят тщательный отбор. "Я отвечаю за каждого тренера и он соответственно несет общую ответственность со мной. Они работают под брендом", - комментирует предпринимательница

В ближайших планах Differ – открытие собственной тренерской школы. Этот шаг будет предшествовать масштабированию бизнеса. "Перед тем, как открывать другие заведения, нужно удержать качество и научить персонал. Иначе мы превратимся в обычный львовский зал", - рассуждает Лилия.

30-минутный проект "Бизнес Андреем Яницким" рассказывает о том, как украинцы становятся предпринимателями и делают первые шаги в бизнесе, об ошибках и секретах успеха, поиске клиентов и масштабировании. Еженедельно ведущий общается с конкретным успешным предпринимателем, рассказывающим собственную уникальную бизнес-историю.