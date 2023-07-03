Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ
Телеканал Еспресо собирает средства на ночных "птичек" для мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "ЭДЕЛЬВЕЙС". Они принимали участие в освобождении Киевщины, а сейчас уничтожают окупантов на донецком направлении
Защитники ежедневно "летают" дронами, корректируют действия нашей артиллерии, следят, где притаился враг, чтобы у него не было никакого шанса приблизиться к нашим позициям.
Дневные "Мавики" ночью почти бессильны. Поэтому собираем средства на квадрокоптеры именно с ночным видением. Они оснащены тепловизором и позволят быстро отыскать вражеские объекты на территории. Это улучшит видимость и облегчит работу нашим котикам.
Цель: 1 300 000 гривен
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