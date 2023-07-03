Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ

Защитники ежедневно "летают" дронами, корректируют действия нашей артиллерии, следят, где притаился враг, чтобы у него не было никакого шанса приблизиться к нашим позициям.

Дневные "Мавики" ночью почти бессильны. Поэтому собираем средства на квадрокоптеры именно с ночным видением. Они оснащены тепловизором и позволят быстро отыскать вражеские объекты на территории. Это улучшит видимость и облегчит работу нашим котикам.

Цель: 1 300 000 гривен

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