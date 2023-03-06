Открыт сбор на коптеры для аэроразведки 46-й Десантно-штурмовой бригады
Украинским защитникам нужны DJI Mavic 3 Enterprise и батареи к ним, чтобы пылала вражеская техника, а у оккупантов "подгорало"
Не проходите мимо. Присоединяйтесь к борьбе с российской нечистью! Спасибо всем, кто приближает победу Украины!
Цель: 300 000 грн.
Реквизиты:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/52B6ZP9yXy
БФ "КОММОН ГУД"
Recipient code: 44810866
IBAN standard: UA753052990000026009003305472
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