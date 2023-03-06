Открыт сбор на коптеры для аэроразведки 46-й Десантно-штурмовой бригады

Не проходите мимо. Присоединяйтесь к борьбе с российской нечистью! Спасибо всем, кто приближает победу Украины!

Цель: 300 000 грн.

Реквизиты:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/52B6ZP9yXy

БФ "КОММОН ГУД"

Recipient code: 44810866

IBAN standard: UA753052990000026009003305472

АО КБ "ПРИВАТБАНК"