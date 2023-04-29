Открыт сбор на автомобиль для бойцов 74-го батальона 102-й бригады
"Мы обязательно выгоним эту российскую рвань из родной Украины", - говорят защитники на "нуле" Запорожского направления
Для выполнения боевых задач им крайне необходимы надежные колеса, которые помогут и спасут жизнь.
Известно, что автомобили на фронте – это расходный материал. Машины работают в чрезвычайно интенсивном режиме и часто попадают под вражеские обстрелы, поэтому быстро выходят из строя.
Сейчас поддержка наших защитников - самое главное. Мы не имеем права уставать, потому что не устают наши воины!
Отблагодарим наших котиков донатами.
Наша цель: 300 000 гривен
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