Открыт сбор на автомобиль для бойцов 74-го батальона 102-й бригады

Для выполнения боевых задач им крайне необходимы надежные колеса, которые помогут и спасут жизнь.

Известно, что автомобили на фронте – это расходный материал. Машины работают в чрезвычайно интенсивном режиме и часто попадают под вражеские обстрелы, поэтому быстро выходят из строя.

Сейчас поддержка наших защитников - самое главное. Мы не имеем права уставать, потому что не устают наши воины!

Отблагодарим наших котиков донатами.

Наша цель: 300 000 гривен

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Победа совсем скоро, давайте вместе ее приближать!