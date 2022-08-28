Об этом сообщает Укринформ .

Как говорится в сообщении, в сентябре под эгидой Министерства иностранных дел Украины стартует креативный культурно-дипломатический проект Ukrainian Music Magic Tour.

"Миссия Ukrainian Music Magic Tour проста и сложна одновременно – открыть Европе Украину, ее прекрасную конструктивную прогрессивную цивилизационную природу, рассказать о борьбе украинцев за независимость со злобной империей, показать украинское современное креативное искусство, украинскую музыку, национальный несокрушимый дух", - сказал и и поэт Владимир Драбчук.

По словам организаторов, тур охватит такие города, как Краков, Варшава, Гданьск (Польша), Прага, Брно (Чехия), Братислава (Словакия), Любляна (Словения), Загреб, Сплит, Дубровник (Хорватия), Свети-Стефан (Черногория), Сараево (Босния), Будапешт (Венгрия), Вена (Австрия) и т.д. "Собранные во время тура средства будут переданы на нужды волонтерских организаций, которые помогают украинской армии, и украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за российской агрессии. Также сообщается, что среди участников тура – музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив, поэт и историк Владимир Драбчук и Lola z Franeka – вокалистка и бандуристка культовой группы PATSYKI Z FRANEKA.

В Украине запустили проект " Сохраните украинскую культуру ", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.

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