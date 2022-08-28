"Открыть Европе Украину": В сентябре стартует культурно-дипломатический тур по Европе
Креативный культурно-дипломатический проект Ukrainian Music Magic Tour создан для популяризации Украины в Европе, тур по европейским городам начнется с сентября
Об этом сообщает Укринформ .
"Миссия Ukrainian Music Magic Tour проста и сложна одновременно – открыть Европе Украину, ее прекрасную конструктивную прогрессивную цивилизационную природу, рассказать о борьбе украинцев за независимость со злобной империей, показать украинское современное креативное искусство, украинскую музыку, национальный несокрушимый дух", - сказал и и поэт Владимир Драбчук.
По словам организаторов, тур охватит такие города, как Краков, Варшава, Гданьск (Польша), Прага, Брно (Чехия), Братислава (Словакия), Любляна (Словения), Загреб, Сплит, Дубровник (Хорватия), Свети-Стефан (Черногория), Сараево (Босния), Будапешт (Венгрия), Вена (Австрия) и т.д.
"Собранные во время тура средства будут переданы на нужды волонтерских организаций, которые помогают украинской армии, и украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за российской агрессии.
Также сообщается, что среди участников тура – музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив, поэт и историк Владимир Драбчук и Lola z Franeka – вокалистка и бандуристка культовой группы PATSYKI Z FRANEKA.
- В Украине запустили проект " Сохраните украинскую культуру ", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.
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