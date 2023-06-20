Открыть дверь и не бояться Путина: Порошенко в Лондоне призвал союзников пригласить Украину в НАТО
Петр Порошенко, выступая на юбилейном Саммите Международного демократического союза в Лондоне, призвал западных партнеров пригласить Украину в НАТО на Вильнюсском саммите
По словам Порошенко, нерешительность Альянса будет означать, что НАТО все еще боится Путина, пишет пресс-служба партии.
"Через несколько недель у нас состоится Вильнюсский саммит. Некоторые чиновники из стран-членов НАТО сказали, что хорошо, мы готовы подтвердить решение Бухарестского саммита. Не делайте этого! Из-за Бухарестского саммита мы имеем атаку России. Что вспоминается с Бухарестского саммита? "Двери НАТО открыты для Украины". Ну так давайте, если двери открыты, впустите нас. Если вы не впустите нас – это значит, что двери закрыты", – заявил Порошенко.
"Это несправедливо для Украины. Мы не требуем такого же плана полного членства, как Швеция и Финляндия. Нам нужно только одно слово – "приглашение". После войны, после нашей победы, после всего – но приглашение сейчас. Иначе это демонстрация того, что вы боитесь Путина и Путин имеет право вето на членство Украины в НАТО", – подчеркнул пятый президент.
"Мы никогда этого не примем. Это вопрос стран НАТО и Украины. Иначе мы вернемся к коммунистической эпохе", – предостерегает Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное