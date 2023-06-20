Открыть дверь и не бояться Путина: Порошенко в Лондоне призвал союзников пригласить Украину в НАТО

По словам Порошенко, нерешительность Альянса будет означать, что НАТО все еще боится Путина, пишет пресс-служба партии.

"Через несколько недель у нас состоится Вильнюсский саммит. Некоторые чиновники из стран-членов НАТО сказали, что хорошо, мы готовы подтвердить решение Бухарестского саммита. Не делайте этого! Из-за Бухарестского саммита мы имеем атаку России. Что вспоминается с Бухарестского саммита? "Двери НАТО открыты для Украины". Ну так давайте, если двери открыты, впустите нас. Если вы не впустите нас – это значит, что двери закрыты", – заявил Порошенко.

"Это несправедливо для Украины. Мы не требуем такого же плана полного членства, как Швеция и Финляндия. Нам нужно только одно слово – "приглашение". После войны, после нашей победы, после всего – но приглашение сейчас. Иначе это демонстрация того, что вы боитесь Путина и Путин имеет право вето на членство Украины в НАТО", – подчеркнул пятый президент.

"Мы никогда этого не примем. Это вопрос стран НАТО и Украины. Иначе мы вернемся к коммунистической эпохе", – предостерегает Порошенко.