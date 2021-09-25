Открылся Odessa JazzFest. Кто будет выступать сегодня и завтра

Сегодня, 25 сентября 2021, зрителей ожидают концерт вечером, а завтра, 26 сентября, - и днем, и вечером, передает Еспресо.TV .



Как рассказывает местная Украинская Служба Информации , в программе:



25 сентября, 18:00:



Lahza Project (Турция)

Chico Freeman's Exotica Trio (США)

Heidi Rae (США) feat. Роксана Смирнова, Миша Калинин и Игорь Семенов (Украина)



26 сентября, 12.00:



Концерт "Дети играют джаз"



Летний театр, Городской сад



18:00



Dagadana (Польша - Украина)

Christian Bokanic Trio (Австрия)

Группа "Зира" и Алексей Петухов (Украина)



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