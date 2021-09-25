Открылся Odessa JazzFest. Кто будет выступать сегодня и завтра
Несмотря на холодную погоду, в летнем театре одесского Городского сада открылся Odessa JazzFest 2021
Сегодня, 25 сентября 2021, зрителей ожидают концерт вечером, а завтра, 26 сентября, - и днем, и вечером, передает Еспресо.TV .
Как рассказывает местная Украинская Служба Информации , в программе:
25 сентября, 18:00:
Lahza Project (Турция)
Chico Freeman's Exotica Trio (США)
Heidi Rae (США) feat. Роксана Смирнова, Миша Калинин и Игорь Семенов (Украина)
26 сентября, 12.00:
Концерт "Дети играют джаз"
Летний театр, Городской сад
18:00
Dagadana (Польша - Украина)
Christian Bokanic Trio (Австрия)
Группа "Зира" и Алексей Петухов (Украина)
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