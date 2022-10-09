Открылась еще одна катастрофа путинского режима, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мобилизация в РФ - это абсолютно то же, как Николай II раздал винтовки миллионам крестьян, которые в конце концов вернулись с этими винтовками в Петроград и там нагородили такого, что мы с вами на всем постсоветском пространстве больше ста лет разгребаем", - объяснил Пионтковский. .

Политолог также добавил, что 200 тысяч россиян уже сбежали от призыва за границу.

"И сбежали кто – люди, которые имели загранпаспорта, средства, какие-то связи. Сбежал средний класс. А всю рабоче-крестьянскую Россию, считавшуюся его глубинным народом, Путин отправил на смерть. Сейчас открылась еще одна катастрофа его режима – все ведь разворовали в армии. Это не 300 тысяч - он миллион собирается призвать, а там нет ни снаряжения, ни одежды, начиная с элементарного - ботинок и трусов", - отметил Пионтковский.

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