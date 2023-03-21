Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора во вторник, 21 марта.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры российскому военнослужащему заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, 23 июня 2022 года супруги из Донбасса поехали на собственном автомобиле в город Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей.

Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их автомобиль расстреляли российские военные.

Женщина пыталась спасти мужчину, однако оккупанты продолжили обстрелы. В настоящее время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля. Понимая, что нужно спасти семью, военные ВСУ отправили дрон с запиской "ИДИ ЗА МНОЮ".

"Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужчины. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных. В это время кафиры подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина они сбросили его тело в траншею на обочине дороги", - отмечается в посту.

Известно, что мужчина более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ.

В ходе досудебного расследования проведено более 15 экспертных исследований, которыми установлена степень телесных повреждений, нанесенных потерпевшему, вид вооружения, которое было применено при обстреле автомобиля.

Правоохранители идентифицировали российского военного, жителя г. Москва, командира мотострелкового подразделения ВС РФ, которое, управляя БМП, применив крупнокалиберный пулемет, расстрелял автомобиль с супругами.

Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой подозреваемый, смеясь в трубку, сказал: "Я человека сегодня убил".

Отмечается, что решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.