Откровенную наготу "Идола" или жуткую стихию "Тех дней": что посмотреть на выходных

Как там писал Льюис Кэррол в хрестоматийной "Алисе в стране чудес"? - Чего ты хочешь? - Я хочу убить время. - Время очень не любит, когда его убивают. Чтобы придать смысл тому свободному часу-другому, который на выходные появляется у многих, "Эспрессо" традиционно предлагает подборку кино для уик-энда.

"Папин уик-энд"

В кинотеатрах с 1 июня

Американская кинокомедия от режиссера Лоры Террузо по сценарию популярного в США стендап-комика Себастьяна Манискалько и Остина Эрла. В основе сюжета рассказ о жизни Манискалько (в ленте сыграл самого себя) и его отношениях с отцом, которого сыграл двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт де Ниро. Возможно, эта автобиографическая лента и не будет стоять в очереди за какими-то высокими наградами, но однозначно подарит Себастьяну Манискалько новых поклонников не только на территории США. Ну и актерская игра 79-летнего Роберта де Ниро, который в этом году в седьмой раз стал папой (для дочери, которую родила ему младше его на 34 года тренер по боевым искусствам), привлекательна, как всегда.

Итак, по сюжету Себастьян происходит из семьи эмигрантов и проживает собственную жизнь постоянно оглядываясь на то, что думает его отец Сальво. Себастьян планирует сделать предложение своей девушке-американке Элли (Лесли Бибб), родители которой приглашают пару к себе в гости на выходные. Сальво считает, что было бы хорошо, если бы он тоже уехал вместе с сыном. Но проблема в том, что старик имеет собственное мнение по поводу любого события и никогда не стесняется его выражать. Поэтому начинает казаться, что люди разных культур и всех возрастов никогда и ни за что не смогут найти общий язык.

"Инфлюэнсер"

В кинотеатрах с 1 июня

Детективный триллер и фильм ужасов "Инфлюэнсер", снятый режиссером Кертисом Дэвидом Гардером (в то же время приобщившийся к написанию сценария фильма) - лента, успешно разрушающая немало ожиданий, выдвигаемых к триллерам такого плана. Фильм не просто поражает и щекочет нервы, он также исследует тему зависимости современников от соцсетей и риски, которые эти соцсети могут нести. А поскольку исполнительницы главных ролей пытались понять своих персонажей, а не сделать из них клише, как часто бывает в фильмах такого рода, то лента приобрела особую глубину и — ужасающе — реально увлекает.

"Мэдисон все свое время посвящает ведению блога в инстаграмме, - анонсируют фильм. - Она подробно фиксирует каждый свой шаг, искусно вплетая в веселые истории из жизни информацию о том или ином продукте от спонсоров. Мэдисон приехала в двухнедельный отпуск в Таиланд. Путешествие планировали вдвоем с парнем, но он в последний момент отказался ехать.Среди самых красивых мест на планете и в толпе шумных туристов девушка чувствует себя крайне одинокой. Новая подруга фонтанирует энергией и готова показать ей много интересного… Вместе девушки отправляются на отдаленный остров… Но все ли так просто?

В главных ролях: Сара Кеннинг, Эмили Теннант, Кассандра Нод, Рори Дж. Сапер, Джастин Сэмс

"Те дни"

С 1 июня на Netflix

Документальный японский сериал о трагических событиях, произошедших в Японии 11 марта 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 и цунами привели к аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1" года - самой масштабной в атомной энергетике после трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Собственно, из-за Великого тохокусского землетрясения более 18 000 человек погибли, а почти полмиллиона потеряли жилье и вынуждены были искать убежища в других местах. Рассказ в сериале проходит с позиции сотрудников Токийской энергетической компании, работников АЭС "Фукусима-1", а также чиновников.

"Для кого-то виновники, для других - герои, - анонсируют кинорассказ на Netflix. - Когда происходит ядерная катастрофа, работники АЭС "Фукусима-1" сталкиваются со смертельно опасной невидимой угрозой.

В ролях: Кодзи Якусо, Ютака Такеноути, Фумийо Когината

"Идол"

С 4 июня на НBO

Американский драматический телесериал, который создал режиссер Сэм Левинсон из The Weeknd и Лили-Роуз Депп в главных ролях, из-за своей скандальности оказался среди самых ожидаемых сериалов этого года. Несмотря на то, что его мировая премьера (показали первые две серии) состоялась вот сейчас - 22 мая — на Каннском кинофестивале и публика минут пять дарила его создателям громкие аплодисменты, критики Голливуда этот сериал буквально разгромили не последним образом за крайне откровенные и грубые сексуальные сцены. А может быть, еще и потому, что он поднимает немало непростых тем современной попкультуры — цену славы, стоимость женского тела, искренность взаимоотношений в мире шоубизнеса, проблему абьюзивных отношений и т.п., которые для Голливуда тоже актуальны. Однако такая реакция критики только провоцирует интерес. И со знаком "+" или "-" об этом сериале будут говорить, так что говорим и мы.

Как анонсируют создатели "Идола", сериал рассказывает историю молодой певицы Джоселин, попадающей в "сложные отношения" с менеджером ночного клуба Теодросом (The Weeknd). Но на самом деле все глобальнее, откровеннее, интереснее.

"Человек-паук: Сквозь Вселенную"

В кинотеатрах с 1 июня

Несмотря на то, что об анимации мы говорим немного реже, не заметить долгожданный анимационный фильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" по комиксам Marvel, ставший продолжением оскароносного хита 2018 года "Человек-паук: Вокруг вселенной" просто не имеем права. Тем более что он уже получил восторженные отзывы не только рядовых зрителей, но и привередливых критиков. Да и Человек-паук – один из самых популярных героев комиксов в мире.

Как информируют в сети кинотеатров, о будущем проекте объявили еще в 2019 году, а уже через год начались основные работы. Режиссеры Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон особое внимание уделили разработке шести отдельных стилей для каждой из вселенных, в которую попадают персонажи. Специально для этого были привлечены разные художники, каждый из которых воплотил свое видение. Известно, что ведется работа над третьей частью франшизы. Возможно, она будет состоять из двух отдельных анимационных фильмов. Следующий мультфильм из серии будет спин-оффом, должен объединить всех женских персонажей

Итак "Неожиданно к Майлзу Моралезу возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. На них возложена ответственная миссия - спасти всех людей-пауков от таинственного вора. Путешествуя мультивселенной, Майлз и Гвен встречают множество новых людей-пауков. Некоторые из них даже объединились. в сообщество, чтобы более эффективно противодействовать врагу.

В главных ролях: Оскар Айзек, Шамеик Мур, Гейли Стайнфилд, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Луна Лорен Велес, Джейсон Шварцман.