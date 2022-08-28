Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После откровенного бегства россиян с позиций, условно, может быть применено тактическое ядерное оружие. В США предостерегают, что скорый побег, быстрые удары могут вызвать и спровоцировать эскалацию конфликта, а вот перемалывание сил противника – это самое то, – пояснил Чумак.

Виктор Чумак также напомнил, что генерал армии США Ллойд Остин на первом заседании Рамштайн сказал: "Наша задача сделать так, чтобы Россия никогда больше не смогла вести ни одной войны".

"Есть два сценария: скорая победа над Россией и Россия распадается, возникает куча рисков, в том числе для западного мира. Второй сценарий - это перемалывание. Эта мясорубка будет перемалывать не только войска, это перемалывание всех ресурсов, которые есть в России. Это падение военного, экономического, технологического, человеческого ресурса. Все это в комплексе может дать обескровливание России", - заметил Чумак.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн.

В Министерстве обороны высмеяли такой указ президента России Владимира Путина.

26 августа Институт изучения войны отметил, что указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации .

Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих

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