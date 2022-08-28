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Главная война с Россией Откровенное бегство россиян с позиций может привести к эскалации конфликта, надо перемолоть ресурсы России, - генерал-майор запаса Чумак
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Откровенное бегство россиян с позиций может привести к эскалации конфликта, надо перемолоть ресурсы России, - генерал-майор запаса Чумак

28 августа, 2022 воскресенье
17:44
война с Россией

Главный военный прокурор Украины (2019-2020 гг.) Виктор Чумак считает, что скорая победа может вызвать неадекватную реакцию у Шойгу и Путина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После откровенного бегства россиян с позиций, условно, может быть применено тактическое ядерное оружие. В США предостерегают, что скорый побег, быстрые удары могут вызвать и спровоцировать эскалацию конфликта, а вот перемалывание сил противника – это самое то, – пояснил Чумак.

Виктор Чумак также напомнил, что генерал армии США Ллойд Остин на первом заседании Рамштайн сказал: "Наша задача сделать так, чтобы Россия никогда больше не смогла вести ни одной войны".

"Есть два сценария: скорая победа над Россией и Россия распадается, возникает куча рисков, в том числе для западного мира. Второй сценарий - это перемалывание. Эта мясорубка будет перемалывать не только войска, это перемалывание всех ресурсов, которые есть в России. Это падение военного, экономического, технологического, человеческого ресурса. Все это в комплексе может дать обескровливание России", - заметил Чумак.

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