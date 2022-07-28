Откровенно становиться на сторону России иранцам не очень выгодно, - эксперт-международник Замикула

Об этом в эфире Еспресо сказал старший научный сотрудник отдела проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

"Надо иметь в виду, Иран пытается продолжать дипломатические переговоры с США, чтобы добиться компромисса по ядерному соглашению и в этих условиях откровенно становиться на сторону России и откровенно плевать в Украину, в американские интересы иранцам не очень выгодно", - сказал он.

Замикула считает, что Иран сохранять определенный баланс, чтобы во время российской агрессии "рыбку выудить" для себя.

"Они интересны в том, чтобы с них сняли санкции и тогда они вернутся на мировые рынки энергоносителей и за счет отсутствия РФ занять определенный вакуум. Это им выгодно, поэтому есть определенный баланс", - отметил эксперт.

Он добавил, что Иран продолжает жесткую антизападную риторику и сотрудничество с Россией.

"С другой стороны, они держат дипломатический диалог с Вашингтоном и надеются там на компромисс и при этих условиях откровенно становиться на сторону России, поддерживать ее в военном смысле - это будет портить их имидж и позицию в рамках переговорного процесса", - подытожил Замикула.

Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил новый проект текста для возобновления ядерного соглашения с Ираном .