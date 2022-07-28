Откровенно становиться на сторону России иранцам не очень выгодно, - эксперт-международник Замикула
Иран пытается продолжать дипломатические переговоры с США, поэтому абсолютная поддержка России ему невыгодна
Об этом в эфире Еспресо сказал старший научный сотрудник отдела проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований Николай Замикула.
"Надо иметь в виду, Иран пытается продолжать дипломатические переговоры с США, чтобы добиться компромисса по ядерному соглашению и в этих условиях откровенно становиться на сторону России и откровенно плевать в Украину, в американские интересы иранцам не очень выгодно", - сказал он.
Замикула считает, что Иран сохранять определенный баланс, чтобы во время российской агрессии "рыбку выудить" для себя.
"Они интересны в том, чтобы с них сняли санкции и тогда они вернутся на мировые рынки энергоносителей и за счет отсутствия РФ занять определенный вакуум. Это им выгодно, поэтому есть определенный баланс", - отметил эксперт.
Он добавил, что Иран продолжает жесткую антизападную риторику и сотрудничество с Россией.
"С другой стороны, они держат дипломатический диалог с Вашингтоном и надеются там на компромисс и при этих условиях откровенно становиться на сторону России, поддерживать ее в военном смысле - это будет портить их имидж и позицию в рамках переговорного процесса", - подытожил Замикула.
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