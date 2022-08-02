Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Рассматриваем ее визит (Пелоси. - Ред.) как очевидную провокацию в духе агрессивной линии США по поводу всестороннего сдерживания КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая", — заявили в ведомстве Лаврова.

РФ считает, что китайская сторона имеет право "принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе".

"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что есть только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотделимая часть Китая", — заявляют российские дипломаты.

Москва призвала Вашингтон "воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии".

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил, что США пересекают красную линию.

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