Откровенная провокация. Россия осудила визит Пелоси на Тайвань
Москва считает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань очевидной провокацией
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Рассматриваем ее визит (Пелоси. - Ред.) как очевидную провокацию в духе агрессивной линии США по поводу всестороннего сдерживания КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая", — заявили в ведомстве Лаврова.
РФ считает, что китайская сторона имеет право "принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе".
"Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что есть только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотделимая часть Китая", — заявляют российские дипломаты.
Москва призвала Вашингтон "воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии".
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил, что США пересекают красную линию.
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