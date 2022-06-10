"Откровенная ложь": глава Донбасса Кириленко опроверг информацию о "запрете" эвакуации из Славянска и Бахмута
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко назвал фейковой информацию об обострении боевых действий и запрете эвакуации из Славянска и Бахмута
Об этом информирует на странице в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"В соцсетях распространяют информацию, будто при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Это – откровенная ложь, которая подпевает российской пропаганде. Не верьте бреду из непонятных источников. Война идет не только на поле боя, но и в информацию пространстве", - подчеркнул глава Донбасса.
Эвакуацию с первых дней полномасштабного вторжения осуществляет Донецкая ОВА с местными властями, спасателями, полицией и военными, подчеркнул Кириленко.
"Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами. Эвакуируем постоянно и бесплатно. При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами – это угроза не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!" – призвал глава Донецкой ОВА.
- В Луганской области продолжается эвакуация. 8 июня вывезти в безопасность северодончан пока невозможно из-за постоянных боев внутри города.
- Из Лисичанска в Луганской области 9 июня полиция, волонтеры и спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей.
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