Об этом заявил российский юрист Александр Хаминский в комментарии российским СМИ.

Фанат Путина Тимур Юнусов, более известный как российский рэпер Тимати, посвящавший президенту России песни и неоднократно выступавший в поддержку его политики, уворачивается, говоря о своей готовности получить повестку в рамках мобилизации. По словам главы Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, Тимати не готов пойти в армию, несмотря на его заверения в противоположном.

Юрист привел слова российского рэпера из интервью за 2009 год, в котором музыкант заявил, что не был призван из-за большого количества татуировок.

"В моем военном билете так и написали: "психически неуравновешенный". На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности", - процитировал Тимати Хаминский.

Однако юрист объяснил, что согласно постановлению правительства РФ от 20.04.1995, действовавшему на момент совершеннолетия рэпера, среди болезней, освобождающих от службы в армии России, диагноза "психически неуравновешенный" нет.

"Говоря сленгом, [Тимати] "откосил" от армии", - отметил Хаминский.

Ранее Тимати заявил, что находится в Москве и готов участвовать в войне России в Украине, если ему придет повестка.

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