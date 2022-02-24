Отключите Россию от SWIFT, иначе кровь украинцев будет на ваших руках, - Кулеба обратился к миру
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру с призывом отключить Россию от международной банковской системы SWIFT за начало полномасштабного вторжения в Украину
Об этом глава МИД написал в Twitter .
"Я не буду дипломатичным по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – заявил Кулеба.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вместе с союзниками страна готовит на согласование масштабные санкции против Российской Федерации за ее вторжение в Украину.
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