Отключить россии Европу от газа почти невозможно, — вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики
Наталья Шаповал отметила, что наиболее вероятный сценарий, что шантаж россии завершится тем, что Европа не будет налагать санкции на нефть, чтобы не раздражать агрессора
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
Также эксперт отметила, что есть два других сценария: "Возможно и такое, что эти шантажи ничем не закончатся, потому что россия не может и себя без нефти и без газа оставить. И третий вариант – РФ все-таки отключит газ. Все сценарии могут быть воплощены".
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Шаповал отметила, что в случае отключения газа россией, у Европы и Украины есть план замещения и реагирования на следующие события: "Австрия и Германия уже запускают эти планы", – сказала она.
Кроме того, эксперт подчеркнула: "Если рассматривать вопрос в операционной плоскости, то россии отключить Европу от газа почти невозможно".
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