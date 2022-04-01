Отключить россии Европу от газа почти невозможно, — вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Также эксперт отметила, что есть два других сценария: "Возможно и такое, что эти шантажи ничем не закончатся, потому что россия не может и себя без нефти и без газа оставить. И третий вариант – РФ все-таки отключит газ. Все сценарии могут быть воплощены".



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Шаповал отметила, что в случае отключения газа россией, у Европы и Украины есть план замещения и реагирования на следующие события: "Австрия и Германия уже запускают эти планы", – сказала она.



Кроме того, эксперт подчеркнула: "Если рассматривать вопрос в операционной плоскости, то россии отключить Европу от газа почти невозможно".



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