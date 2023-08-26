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Отключили СТО от воды и потребовали полмиллиона: к авторам схемы из Киевводоканала пришла Нацполиция

26 августа, 2023 суббота
12:20
Криминал

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры должностному лицу ЧАО АК "Киевводоканал" и директору частной фирмы сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023 году работники Киевводоканала разработали схему получения неправомерной выгоды от представителя предприятия, осуществляющего техобслуживание и ремонт автомобилей. Чтобы заставить бизнесмена платить им средства, они умышленно отключили объект от централизованного водоснабжения, создав препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.

Сотрудники водоканала сообщили, что для восстановления водоснабжения необходимо выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями.

После безрезультатных встреч бизнесмена с работниками ЧАО АК "Киевводоканал" они сообщили, что для решения проблем ему нужно обратиться в другую частную фирму.

Директор фирмы предложил предпринимателю предоставить ему 500 тыс. грн для решения проблемы с водоканалом.

В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали передачу неправомерной выгоды сотруднику Киевводоканал через директора фирмы-посредника. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении УСС в г. Киеве ДСР Нацполиции Украины.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Общество
Украина
новости Киева
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