Отключили от газа все село: СБУ возбудила дело по "Харьковгазу"

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"СБУ исследует обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области. По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно прикрываясь президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, должностные лица АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября 2021 года. Это произошло под видом ремонтных работ.

Как отмечается, сразу после отключения, от жителей села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 грн в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор.

"При этом руководство "Харьковгаза" заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виноваты в этом Президент и руководство государства. Это привело к многочисленныем акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог", - говорится в сообщении.

СБУ видит у сотрудников газовой компании отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжение в селе восстановили 17 октября. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Справка: Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.

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