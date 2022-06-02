Отключение Запорожской АЭС невозможно ни технически, ни экономически, - Энергоатом
Из-за распространения фейковой информации о возможном отключении Запорожской АЭС, в пресс-службе Энергоатома опровергли такие заявления, ведь это невозможно ни с технической или безопасностной, ни с экономической и политической точек зрения
Об этом информирует в телеграмме ГП "НАЭК "Энергоатом" .
"На сегодняшний день существует только один сценарий – это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни с безопасностной, ни с экономической, ни с политической точек зрения. Запорожская АЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", - заявляют в Энергоатоме.
Для работы Запорожской АЭС сотрудники ежедневно обеспечивают эксплуатацию энергоблоков под давлением оккупантов, рискуя жизнью и здоровьем.
"При этом они остаются настоящими украинскими патриотами и готовы рисковать своей жизнью ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма", - добавляют в пресс-службе.
- Украина рассматривает сценарий полной остановки ЗАЭС, но пока диспетчерские команды выполняются и станция выдерживает режим.
- Напомним, руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял, что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир. Процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики.
- "Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?" - Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС
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