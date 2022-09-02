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Главная война с Россией Отключение ЗАЭС не уменьшит ядерную угрозу, - Минэнерго

Отключение ЗАЭС не уменьшит ядерную угрозу, - Минэнерго

2 сентября, 2022 пятница
06:30
война с Россией

Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит угрозу, так как внутри остается ядерный материал

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на телемарафон.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отключение крупнейшей в Европе АЭС не снизит ядерную угрозу.

"Атомная станция – это не тепловая генерация, соответственно выдает или не выдает электроэнергию в сеть на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности. Даже если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки, и в хранилище отработанного ядерного топлива. Пока там есть ядерный материал, есть ядерная опасность. И должны применяться все международные инструменты, которые в мире разработаны, если раз относительно ядерной безопасности", - сказал глава Минэнерго.

Независимо, выдает ли Запорожская атомная электростанция энергию в сеть или не выдает, действительно не влияет на вопросы ядерной безопасности, добавил Галущенко.

  • 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Эспрессо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
  • В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
  • 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.
  • 1 сентября в эфире Эспрессо экспредседатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
  • Ранее стало известно, что миссия преследует цель провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую оккупировали российские войска.
  • По словам президента Зеленского, оккупантовы пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.
  • Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории ЗАЭС. На станции остаются пять представителей.
  • Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома".

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оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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