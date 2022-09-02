Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на телемарафон.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отключение крупнейшей в Европе АЭС не снизит ядерную угрозу.

"Атомная станция – это не тепловая генерация, соответственно выдает или не выдает электроэнергию в сеть на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности. Даже если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки, и в хранилище отработанного ядерного топлива. Пока там есть ядерный материал, есть ядерная опасность. И должны применяться все международные инструменты, которые в мире разработаны, если раз относительно ядерной безопасности", - сказал глава Минэнерго.

Независимо, выдает ли Запорожская атомная электростанция энергию в сеть или не выдает, действительно не влияет на вопросы ядерной безопасности, добавил Галущенко.