Отключение ЗАЭС не уменьшит ядерную угрозу, - Минэнерго
Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит угрозу, так как внутри остается ядерный материал
Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на телемарафон.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отключение крупнейшей в Европе АЭС не снизит ядерную угрозу.
"Атомная станция – это не тепловая генерация, соответственно выдает или не выдает электроэнергию в сеть на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности. Даже если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки, и в хранилище отработанного ядерного топлива. Пока там есть ядерный материал, есть ядерная опасность. И должны применяться все международные инструменты, которые в мире разработаны, если раз относительно ядерной безопасности", - сказал глава Минэнерго.
Независимо, выдает ли Запорожская атомная электростанция энергию в сеть или не выдает, действительно не влияет на вопросы ядерной безопасности, добавил Галущенко.
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