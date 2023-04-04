Тогда журналисты телеканала "Еспресо" выступили в студии канала с открытым обращением: "В истории Украины это только вторая попытка выключить телеканал "Еспресо". Первая была во время Революции Достоинства в 2014 году по указанию Януковича. Но тогда это сделать не смогли. Вторая – сегодня, во время активной фазы российско-украинской войны и, очевидно, по указанию кремлевских сил, реализуемого Концерном РРТ сегодня. На попытки получить объяснения мы не получили никаких ответов".

Прошел год, но за это время ни власть в целом, ни ни один высокопоставленный чиновник так и не взяли на себя ответственность за отключение патриотических каналов.

Попытки журналистов получить ответ, кто в этом виноват, наталкивались на глухую стену игнорирования и опрокидывания ответственности на "кого-то другого". Несмотря на отсутствие виновника отключения, очевидно бездействие власти в возобновлении речи.

История отключения

Некоторые чиновники назвали поводом для отключения канала решения СНБО от 18 марта о реализации единой информационной политики в условиях военного положения. В решении говорилось о создании информационного марафона "путем объединения всех общенациональных телеканалов". Впрочем, каким образом обеспечивать такую "информационную политику" и следует ли для этого выключать какие-либо каналы, ни глава государства, ни СНБО, ни Нацсовет не разъяснили.

"Еще 21 марта, сразу после решения СНБО, телеканал "Еспресо" направил официальные письма во все уполномоченные государственные органы, в том числе в Офис президента, СНБО, Нацсовет относительно того, что 50% своего эфирного времени телеканал "Еспресо" по собственной инициативе транслирует марафон "Единые новости" Также телеканал просил разъяснить, каким образом должен быть выполнен указ президента и решение СНБО, поскольку эти документы такой детализации не содержат. Мы не получили никакого ответа, а 4 апреля увидели, что телеканал отключили, несмотря то, что наша лицензия действует", - отмечают в пресс-службе телеканала "Еспресо. По их словам, на новые письма с просьбой объяснить ситуацию телеканал также не получил никакого ответа.

"Отключение трансляции наших телеканалов незаконно, поскольку не существует ни одного действующего документа, который давал бы законные основания Концерну РРТ отключать нас от вещания", - говорилось в открытом письме коллективов трех украинских информационных телеканалов, которое они направили главе представительства Европейского Союза в Украине в апреле .

Кто нажал кнопку?

В мае на заседании комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике пытались разобраться, кто же все-таки и по чьему указанию отключил канал "Еспресо".

Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявил , что к отключению телеканалов не имеет никакого отношения, это не их функция и они занимаются только мониторингом, а также, что на Т2 транслируется не только единственный телемарафон.

Министерство культуры заявило, что также не принимало решений об отключении каналов, потому что это не их компетенция.

Представитель Госспецсвязи заявил , что отключение – это якобы "переключение каналов" и решение принимал СНБО. Это возразил представитель СНБО, заявивший, что в решении СНБО нет ничего об отключении или переключении каналов.

"Решение СНБО публично открыто и в нем нет ничего об отключении каналов. Когда аппарат СНБО получил обращение от телекомпании "Еспресо" относительно сложившейся ситуации, мы направили этот запрос в Нацсовет, который уполномочен принимать соответствующие решения…" – отметил руководитель управления информационного обеспечения аппарата СНБО Владимир Зверев.

15 августа Совет бизнес-омбудсмана сообщил , что решений о прекращении трансляции телеканалов "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" не существует.

"Мы узнали много вещей, которые меня лично удивили. В частности, что те, кто должен делать марафон, его не делают. Их не привлекли, а сейчас лишили возможности говорить на платформе Т2. И наоборот, марафон делают те, кто вроде и не должен был этого делать согласно решению СНБО. На мой взгляд, решения СНБО и указ президента не выполняются должным образом", - отметил председатель комитета, депутат от "Слуги Народа" Никита Потураев по итогам рассмотрения вопроса.

Очарованный круг безответственности не удалось разорвать. Виновный не найден. Впрочем, позиция власти очевидна, ведь телеканалы до сих пор не вернули в эфир.

"Медиарух" и Комиссия журналистской этики призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с отключением информационных каналов из цифрового эфира и объяснить причины таких действий концерна РРТ. Кроме того, в поддержку телеканалов к президенту Зеленскому обратились более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции и даже депутаты польского сейма и сенаторы Польши.

В июле на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого, которая за месяц набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. 15 августа правительство переадресовало поднятые в петиции вопросы Государственной службе специальной связи и защиты информации, а также Министерству культуры и информационной политики. Представители канала "Еспресо" выразили возмущение в ответ на такое решение правительства: "Мы возмущены ответом Кабинета Министров на петицию о возвращении телеканала "Еспресо" в цифровой эфир. В ней нет никаких объяснений, по каким причинам телеканал был отключен. И самое главное – в ответе КМУ не идет о том, когда сигнал "Еспресо" будет возвращен в Т2".

Между тем объяснения представителей власти в ответ на прямые вопросы почему каналы были отключены и когда их вернут в эфир, все больше стали напоминать издевательство над здравым смыслом. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял , что каналы выключили потому, что частично они транслировали Порошенко.

Откровенно "орвеловский" был ответ министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 5 октября: он назвал отсутствие в телемарафоне каналов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" "разнообразием в телепространстве".

Наступление на свободу слова – это разрушение европерспектив Украины

В то время как Украина стремится вступить в Евросоюз по сокращенной процедуре, государственный департамент США в своем докладе фиксирует неудовлетворительное положение дел со свободой слова.

"ЕС уделяет большое внимание положению дел с демократией и свободой слова. Украина должна показать не словами, а делами, твердо стоящими на демократических началах, и даже война не может быть оправданием авторитарных проявлений", – говорится в докладе.

Подобная оценка была и у Евросоюза, который, как пишет BBC News, непублично выражал официальному Киеву беспокойство из-за его медиаполитики в Украине.

"Мы обсуждали уже не раз, что нужно перейти в более открытое пространство. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", – отмечала посол Германии в Украине.

Издание The New-York Times обращало внимание на то, что "общий марафон украинских телеканалов, к которому не присоединили проукраинские оппозиционные медиа, является одним из самых спорных шагов Владимира Зеленского".

Международная федерация журналистов в январе 2023 отмечает : "Мы чрезвычайно обеспокоены авторитарным дрейфом украинской власти по СМИ и журналистам. Мы должны помнить, что не может быть демократии без независимой журналистики и свободной прессы".

Украинские власти совершают поступки, которые характерны для авторитарных режимов. Украина не может победить Россию, если ее власть будет работать идентичными методами вне законодательства. Примечателен тот факт, что сайт телеканала "Еспресо" заблокировала генпрокуратура террористической страны-агрессора России.

По случаю годовщины отключения телеканалов к украинским властям обратилась международная организация "Репортеры без границ", которая призвала гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.

"Неприемлемо, что 16 миллионов зрителей в течение года лишены доступа к трем оппозиционным телеканалам по юридическому недоразумению", – возмущается руководитель офиса РБК в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

"Мы не понимаем отсутствия политической воли для решения этой проблемы и призываем украинские власти как можно быстрее заняться этим вопросом и урегулировать ситуацию", – говорится в обращении "Репортеров".

Хватит ли властям смелости исправить свои ошибки и не помешать евроинтеграции Украины? Этот вопрос пока остается открытым.

Вместо выводов

В то время, когда в отношении Еспресо продолжает действовать правовой беспредел, телеканал не изменил своим зрителям и остается независимым профессиональным патриотическим медиа, работающим на победу Украины всеми доступными для него методами.

Журналисты Еспресо после вторжения находились на территориях, оккупированных русскими войсками, некоторые из них были в горячих точках, и даже под обстрелами продолжали свою профессиональную работу. Их видео и репортажи – это доказательство преступлений российской армии против украинского народа.

Лауреатом премии имени Василия Стуса и Шевченковской премии стал журналист Еспресо и публицист Виталий Портников, а корреспондентка Еспресо Бьянка Залевская указом президента Зеленского была награждена орденом Княгини Ольги второй степени.

Институт массовой информации отметил сайт Espreso.tv как один из самых профессиональных и достоверных в Украине.

Еспресо о событиях в Украине за прошлый год цитировали десятки международных изданий, в частности New York Times, The Guardian, СNN, BBC, "Аль-Джазира" и многие другие.