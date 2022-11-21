Об этом сообщает Укрэнерго в телеграме.

В свою очередь дополнительных аварийных отключений не прогнозируют.

"Пока уже удалось выполнить достаточный объем работ для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. Благодаря этому на выходных отключения были плановые. И на понедельник аварийные отключения также не прогнозируются. Хотя объемы ограничения потребления электроэнергии будут несколько больше. Это связано с ростом потребления, которое характерно для начала рабочей недели”, - рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

В ведомстве напоминают, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго. А Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет областям только объемы (мегаты), на которые нужно снизить потребление.

Полный перечень графиков смотрите здесь.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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