Отключение света в Украине: 21 ноября по всем регионам будут действовать плановые графики
Сегодня, 21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения
Об этом сообщает Укрэнерго в телеграме.
В свою очередь дополнительных аварийных отключений не прогнозируют.
"Пока уже удалось выполнить достаточный объем работ для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. Благодаря этому на выходных отключения были плановые. И на понедельник аварийные отключения также не прогнозируются. Хотя объемы ограничения потребления электроэнергии будут несколько больше. Это связано с ростом потребления, которое характерно для начала рабочей недели”, - рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
В ведомстве напоминают, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго. А Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет областям только объемы (мегаты), на которые нужно снизить потребление.
Полный перечень графиков смотрите здесь.
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В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
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