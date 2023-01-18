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Отключение света сильно влияет на жизнь более 40% украинцев, - опрос

18 января, 2023 среда
17:29
Общество

В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили, что отсутствие электроэнергии довольно или очень сильно влияет на их жизнь

Об этом говорится на сайте Центра Разумкова, опрос проводила социологическая служба организации в течение конца декабря 2022 года и завершила его в начале января 2023 года.

Как показали результаты, за последние три месяца до начала опроса у 73% респондентов отключали свет, как правило, более чем раз в день, у 14% - 1 раз, у 7% - несколько раз в неделю, но не ежедневно, у 1,5% - раз в неделю, у 2% - меньше раза в неделю, у 0,5% - раз в месяц, у 1% - никогда или почти никогда.

"Отвечая на вопрос, насколько сильно отключения электроэнергии как у них дома, так и в других местах, влияют на их повседневную жизнь, 19% опрошенных отвечают "очень сильно влияют", 24% - "достаточно сильно влияют", 35% - "умеренно влияют", 8% - "слабо влияют", 4% - "вообще не влияют", - проинформировала пресс-служба.

Отмечается, что больше о влиянии на жизнь отсутствия электроэнергии дома сообщали жители крупных городов, где население составляет 100 тыс. и более. Специалисты отметили: "49% (респондентов, – ред.) ответили, что эти отключения очень сильно или достаточно сильно влияют на их жизнь".

Ликвидацию последствий атак РФ по украинской энергосистеме опрошенные украинцы оценили так: низкий уровень удовлетворения отметили 14% (от 0 до 3 из 10 баллов), высокий (от 7 до максимальных 10 баллов) – 55,5% опрошенных.

"Оценивая справедливость и обоснованность отключения электроэнергии разным потребителям (когда одним отключают чаще, а другим - реже), в том районе, местности, где они проживают, по шкале от нуля до 10, где 0 означает "полное отсутствие справедливости и обоснованности" , а 10 - "все вполне справедливо и обосновано", в среднем респонденты оценивают их 6,1 баллов. Низко оценивают уровень справедливости и обоснованности отключения электроэнергии разным потребителям (от 0 до 3 баллов) 17% опрошенных высоко (от 7 до 10 баллов ) - 44% опрошенных", - добавили специалисты.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Харьковской областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

  • Напомним, 15 января Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что в настоящее время из-за серьезных повреждений не работает часть ТЭС, энергодефицит огромен, сколько будет продолжаться ремонт - не известно.

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Украина
Енергия
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