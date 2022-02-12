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Главная война с Россией Отключение от SWIFT убрали из пакета санкций против России по требованию стран ЕС, - Reuters

Отключение от SWIFT убрали из пакета санкций против России по требованию стран ЕС, - Reuters

12 февраля, 2022 суббота
07:49
война с Россией SWIFT

США и ЕС решили не отключать РФ от SWIFT даже в случае российского вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, США и ЕС завершают подготовку пакета санкций против РФ на случай вторжения в Украину, но отключения от SWIFT в их перечень не входbт.

Вашингтон и Брюссель перестали рассматривать отключения от SWIFT из-за возражений европейских стран, утверждают источники. Европейские кредиторы ранее выразили опасения, что из-за этой меры им не погасят долги в миллиарды долларов.

Кроме этого, отмечается, что санкции против "Сбербанка" и ВТБ могут содержать некоторые исключения.

"Цель — разработать санкции, которые бы действительно ударили по России, но следить за сопутствующим ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции могут сильнее ударить по Европе",— сказал собеседник агентства.

Также рассматриваются санкции против некоторых российских олигархов. Возможно введение ограничений на экспорт в сфере обороны и технологий.

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