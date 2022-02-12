Отключение от SWIFT убрали из пакета санкций против России по требованию стран ЕС, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, США и ЕС завершают подготовку пакета санкций против РФ на случай вторжения в Украину, но отключения от SWIFT в их перечень не входbт.

Вашингтон и Брюссель перестали рассматривать отключения от SWIFT из-за возражений европейских стран, утверждают источники. Европейские кредиторы ранее выразили опасения, что из-за этой меры им не погасят долги в миллиарды долларов.

Кроме этого, отмечается, что санкции против "Сбербанка" и ВТБ могут содержать некоторые исключения.

"Цель — разработать санкции, которые бы действительно ударили по России, но следить за сопутствующим ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции могут сильнее ударить по Европе",— сказал собеседник агентства.

Также рассматриваются санкции против некоторых российских олигархов. Возможно введение ограничений на экспорт в сфере обороны и технологий.