Отключение от SWIFT и эмбарго на торговлю нефтью и газом: Зеленский призвал лидеров ЕС принять экономические и финансовые санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета – лишить РФ средств для продолжения агрессии и ввести против России экономические санкции
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Владимира Зеленского.
"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.
Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии", - написал президент.
Он призвал ЕС отключить россию от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами и поддержать миротворческую операцию ООН.
"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал", - добавил он.
Президент подчеркнул, что Украина требует международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы, быстрых и конкретных действий.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- 24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.
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