Отключение от SWIFT и эмбарго на торговлю нефтью и газом: Зеленский призвал лидеров ЕС принять экономические и финансовые санкции против РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Владимира Зеленского.



"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.

Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от средств для продолжения агрессии", - написал президент.



Он призвал ЕС отключить россию от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами и поддержать миротворческую операцию ООН.



"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал", - добавил он.



Президент подчеркнул, что Украина требует международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы, быстрых и конкретных действий.

Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.

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