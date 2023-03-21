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Отключение из эфира "Еспресо", "Прямого" и "5 канала", цензура и ограничение контента: Госдеп США опубликовал доклад, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную"

21 мартa, 2023 вторник
13:45
Общество

Государственный департамент США опубликовал доклад за 2022 год, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную"

Полный материал доклада о практике соблюдения прав человека за 2022 год опубликовали на сайте Государственного департамента США.

В части материала, сфокусированного на усилении государственного контроля над СМИ, отмечается, что неправительственная организация Freedom House оценила прессу Украины как "частично свободную". Независимые СМИ и новостные сайты в Интернете были активными и выражали широкий спектр взглядов, но правительство приняло определенные меры для ограничения СМИ и свободы выражения взглядов, якобы для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности во время войны.

Известно, что с самого начала полномасштабного вторжения России телевизионные СМИ объединились вокруг правительственных программ. В конце февраля шесть телеканалов (1+1, Украина 24, Интер, ICTV, Общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) и государственное издание "Рада" начали вести круглосуточные трансляции по-украински, чтобы донести общественности единое сообщение военного времени).

В марте СНБО в условиях военного положения издал распоряжение об унификации информационного потока страны, обязав все национальные телеканалы издавать единый 24-часовой выпуск программ.

Впоследствии наблюдатели за ситуацией выразили обеспокоенность, что единственная телевизионная речь может в конечном счете облегчить государственный контроль над вещанием. Каналы, которые считаются аффилированными с оппозиционными партиями, в частности "5 канал", "Прямой" и "Еспресо", официально не были приглашены к участию в единой речи, хотя время от времени эти три канала добровольно транслировали 24-часовую программу других каналов.

Как пишут в Госдепе, чиновники отказали каналам в доступе к правительственным процедурам после того, как они освещали "деликатные вопросы".

Также поступали сообщения о продолжении финансового и политического давления на НСТУ с целью согласования и поддержки правительственной политики. Местные отделения "Общественного" утверждали, что высокопоставленные представители Офиса президента и других государственных органов лоббировали наблюдательный совет вещателя, чтобы поддержать избранных кандидатов на ключевые руководящие должности.

В Госдепе отметили, что, кроме того, были зафиксированы случаи, когда правительство применяло цензуру, ограничивало содержание, наказывая отдельных лиц и СМИ за якобы пророссийские взгляды и распространение дезинформации с РФ путем наложения финансовых санкций, запрещения вебсайтов и блокирования телеканалов.

Национальная безопасность

Госдеп отмечает, что с начала полномасштабного вторжения как независимые, так и государственные СМИ периодически прибегали к самоцензуре, когда освещали истории, которые могли быть признаны общественностью "недостаточно патриотическими" или использованы Россией в пропагандистских целях", - говорится в докладе.

"10 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о проведении внеплановых проверок шести телеканалов: "Украина", "5 канал", "Прямой", "Украина 24", "Еспресо" и "4 канал" из-за наличия в их передачах сведений , составляющих государственную тайну, или другой охраняемой законом информации", - говорится в докладе.

  • По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Эспрессо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
  • Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Эспрессо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" п' ного президента.
  • Впоследствии была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч голосов.
  • 8 июля бизнес-омбудсмен Роман Ващук подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию надлежащим образом.
  • Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Еспресо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по отношению к нему.
война с Россией
США
пропаганда
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