Отключение импорта электроэнергии из Беларуси не является критическим для Украины, - эксперт

Об этом в программе Energo Live в эфире Еспресо.TV рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Для нас это некритический сценарий, нам абсолютно не нужен импорт белорусской электроэнергии, поскольку есть профицит электроэнергии. Ежедневно поставки электроэнергии из Беларуси забирают у Украины десятки миллионов гривен, которые могли бы пойти нашим энергетикам, бюджету, Вооруженным силам", - сказал он.

Он подчеркнул, что ни технологических, ни ресурсных сложностей отказаться от белорусского импорта электроэнергии у Украины нет.

"Поставки импорта из Беларуси создают дополнительные проблемы для Украины, а не решают их", - добавил Омельченко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.