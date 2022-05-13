Отключение Еспресо с цифрового вещания: Минкульт заявил, что отключение каналов не входит в его полномочия
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что отключение каналов из цифрового эфира не относится к полномочиям ведомства
Об этом говорится в ответе министерства на запрос Детектор Медиа .
Там МИКП прокомментировало выключение Еспресо, Прямого и 5 канала из цифрового эфира.
"Согласно Положению о Министерстве культуры и информационной политике Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2019 года № 885, отключению телеканалов из цифрового эфира, вопрос оплаты мест в мультиплексах не входит в полномочия МКИП", - говорится в сообщении.
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