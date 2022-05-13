Отключение Еспресо с цифрового вещания: Минкульт заявил, что отключение каналов не входит в его полномочия

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Детектор Медиа .

Там МИКП прокомментировало выключение Еспресо, Прямого и 5 канала из цифрового эфира.

"Согласно Положению о Министерстве культуры и информационной политике Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2019 года № 885, отключению телеканалов из цифрового эфира, вопрос оплаты мест в мультиплексах не входит в полномочия МКИП", - говорится в сообщении.

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4 апреля Концерн РРТ выключил вещание "Еспресо" в цифровой сети Т2

18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой"

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пояснила, что причина отключения "Еспресо", 5-го и Прямого канала по цифровому вещанию - исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о трансляции совместного марафона