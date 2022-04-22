Отключение Еспресо, Прямого и 5 канала: коллективы ответили на критику Данилова и готовы к участию во всеукраинском марафоне

Работники, журналисты и редакционные коллективы Еспресо, Прямого и 5 канала с большим удивлением восприняли заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, которое он сделал в эфире общего телемарафона о том, что якобы каналы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон".

Это не соответствует действительности. Негоже лукавить в последние дни Страстной недели; ложь – тяжкий грех, что ныне к тому же вредит общеукраинскому единству, которое удивило мир и является важным фактором украинской победы.



Телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" неоднократно обращались в СНБО и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с призывом приобщить их к общему телемарафону.

С первых дней российского вторжения телеканалы по собственной инициативе и доброй воле отказались от традиционной сетки вещания, перепрофилировали эфир, в частности транслировали и общий марафон.

19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Министерство культуры и информационной политики с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому слот (часть эфирного времени) в национальном марафоне и ввести их в редакционную группу.

Телеканалы получили подтверждение от министра культуры и информации и главы Нацсовета по ТВ о выделении им временных промежутков с 23 марта. Но этого не случилось.



В ночь на 4 апреля каналы выключили из цифрового вещания. Хотим отметить: телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" всегда отстаивали государственные, проукраинские и проевропейские позиции.

На телеканалах выходят в эфир программы всемирно известных вещателей, таких как Радио Свобода, France 24, BBC и Голос Америки. Ни один чиновник до сих пор не взял на себя ответственность за выключение телеканалов из цифрового эфира и не объяснил, на каких законных основаниях это произошло.

Заявление секретаря СНБО мы расцениваем как попытку оправдать "потребностями военного времени" незаконные действия чиновников, противоречащие европейским стремлениям нашего государства, принципам свободы слова и планам получить в ближайшее время статус страны - кандидата в члены ЕС.

Даже военное положение не оправдывает фактическую политическую цензуру, которую пытаются внедрить сейчас, отключив 3 телеканала.

Мы готовы принять предложение секретаря СНБОУ, ожидаем от власти временных слотов для участия каналов в марафоне и приобщения творческих коллективов и редакций к выработке совместного телепродукта и готовы значительную часть нашего времени предоставлять марафону при отмене незаконного решения против наших каналов.



Готовы вместе делать все для борьбы с гибридными информационными угрозами РФ и работать 24 часа в сутки, приближая общую победу Украины в войне против рашизма.