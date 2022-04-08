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Отключение "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала: Медиарух и Комиссия журналистской этики призвали Зеленского вмешаться

8 апреля, 2022 пятница
12:37
Эспрессо Т2

Медиарух и Комиссия журналистской этики призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с отключением "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала из цифрового эфира и объяснить причины таких действий концерна РРТ

Полное заявление обнародовало издание "Детектор медиа".

"4 апреля Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) прекратил трансляцию телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" в цифровой сети Т2.

Мы осознаем, что в военное время определенные ограничения свободы слова допустимы, если они вводятся в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений — такие правила устанавливает Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека. Однако нам неизвестно о какой-либо деятельности этих каналов, которую можно трактовать как указанные выше основания для ограничения их работы.

По нашим наблюдениям, эти каналы значительную часть эфирного времени транслировали марафон "Единые новости", выполняя соответствующий указ президента, а в остальное время собственное вещание телеканалов было патриотическим и не выходило за рамки принципов единой информационной политики.

На сегодняшний день нам неизвестны основания прекращения трансляции трех телеканалов, и ни один орган публично не объясняет их на запросы представителей СМИ.

Медиарух и Комиссия журналистской этики призывают президента Украины, как гаранта конституционных прав, среди которых право на свободу слова, вмешаться в эту ситуацию и объяснить причины отключения телеканалов, если таковые имеются, а также способствовать скорейшему возобновлению трансляции каналов или приобщению их к производству телемарафона "Единые новости"".

  • Напомним, 4 апреля концерн РРТ исключил "Еспресо", "Прямой" и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами относительно отключения вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".

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5 канал
отключение
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