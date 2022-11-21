Отключение электроэнергии в Украине: где будут применяться плановые графики 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии
Об этом сообщают в Укрэнерго .
В ведомстве отмечают, что специалисты продолжают делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания в домах украинцев.
"Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", - говорится в сообщении.
Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти здесь .
В Укрэнерго добавляют, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление.
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В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
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Украинцы, по всей вероятности, будут жить в режиме постоянных отключений света до конца марта следующего года, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
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