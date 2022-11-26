Отключение электроэнергии продолжается: 25% электроэнергии остаются в дефиците

Об этом информирует в телеграмме Укрэнерго .

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украина действует режим ограничения потребления", - пишет прессслужба.

Теперь именно в облэнерго будут решать применять аварийные или плановые виды отключений.

"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", - рассказал председатель правления Владимир Кудрицкий.

Сообщается, что диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для превышающей области. Соответственно схему отключений, которая позволит соблюдать норму, каждое предприятие составляет самостоятельно.

В Укрэнерго призвали украинцев экономно потребляя электроэнергию: "Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей".

Как отметил 25 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.

По состоянию на 19:00 25 ноября в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит – 30% потребности потребления.

По состоянию на 11:00 25 ноября в Украине снабдили электричеством 70% потребителей. Прежде котельные, газораспределительные станции, водоканалы и очистные сооружения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb