Отключение электроэнергии могут ускорить падение ВВП, - глава Минэкономики
Веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом российских ракетных атак, могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время визита в США, передает Reuters .
Свириденко заявила, что люди и предприятия в Киеве сталкиваются с отключениями электричества по шесть и более часов в день, что сказывается на экономической эффективности.
"Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", - сказала она, сославшись на оценки министерства, согласно которым объем производства в октябре упал на 39% после сокращения 35% в период с августа по сентябрь.
Свириденко, прибывшая в Вашингтон на встречу с высокопоставленными официальными лицами США, сообщила журналистам, что правительство Украины пытается достичь сокращения расходов за счет сокращения персонала и приватизации небольших государственных предприятий, однако потребует дальнейшей финансовой поддержки иностранных партнеров.
- В следующем году доходы Госбюджета предусматривают 1,3 трлн. грн., расходы – 2,5 трлн. гривен. Прогнозируемый дефицит составляет более 1,2 млрд. грн.
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