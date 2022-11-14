Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Отключение электроэнергии 14 ноября: где будут применяться

Отключение электроэнергии 14 ноября: где будут применяться

14 ноября, 2022 понедельник
05:18
Экономика

В понедельник, 14 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать в Киеве и 8 областях

Об этом передает Укрэнерго.

Так, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

В ведомстве напоминают, что на прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго. Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

"Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября потерпела украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится", - отметил председатель правления Владимир Кудрицкий.

Поэтому, учитывая это, плановые отключения еще некоторое время будут внедряться, в частности в указанных областях и в Киеве, пока будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов.

  • С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставку электроэнергии.
  • Веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом российских ракетных атак, могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Киевщина
Сумщина
Черниговщина
Донетчина
новости Киева
Харковщина
Читайте также:
сніг
13 ноября, 2022 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать снег
Філіп Хрговіч
13 ноября, 2022 воскресенье
Усика обязали биться с претендентом на титул IBF
путін путлер
11 ноября, 2022 пятница
В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 ноября
02:05
Израиль атаковал авиабазу в Сирии, которую использовали и россияне
01:05
В США заявили, что некоторые санкции против России могут действовать и после войны
00:26
РФ обстреляла Индустриальный район Харькова, пострадал промобъект
00:22
Эксклюзив
Эрдоган выдвигает тему переговоров Украины с РФ, чтобы предстать глобальным игроком перед турецкими избирателями, - Портников
2022, воскресенье
13 ноября
23:56
ВСУ уничтожили в Чернобаевке уникальную РЛС оккупантов
23:39
Аналитика
Сергей Згурец
Освобождение Херсона и правобережья является стратегическим поражением РФ и не последней победой Украины. Колонка Сергея Згурца
23:14
США, Япония и Южная Корея обещают единую реакцию на ядерную и баллистическую программы КНДР
23:02
Салливан советовал Зеленскому искать реалистические условия для переговоров с РФ, в том числе по Крыму - WSJ
22:17
В Чехии объявили сбор на 15 ЗРК Viktor для Украины для борьбы с дронами
21:51
Автомобиль с работниками Укрзализныци подорвался на мине, - есть пострадавшие
21:35
G20
Индонезия призвала страны Запада меньше критиковать Россию на саммите G20, - Politico
21:33
Мелитополь превращают в военную базу: мэр о ситуации в городе и районе
21:12
ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка на Луганщине
21:06
Эксклюзив
Сейчас появляются новые условия для наступления Украины. РФ ищет возможности его остановить, - военный эксперт Самусь
20:56
Гитару Пола Маккартни продали на аукционе в Нью-Йорке, вся прибыль пойдет на поддержку Украины
20:29
Информация о раздаче помощи в центре Херсона 14 ноября является фейком, - глава ОВА
20:27
Этот день в истории Украины: Петр I вырезал гетманскую столицу Батурин, на Соловках в возрасте 113 лет умер последний кошевой атаман Калнышевский
20:07
Обновлено
В центре Стамбула раздался взрыв: по меньшей мере 6 погибших и 81 раненый
19:59
Ракетный и авиационные удары, обстрелы из РСЗО: результаты вражеских атак 13 ноября
19:18
За сутки ВСУ уничтожили пункт управления и 10 мест сосредоточения врага
19:16
Эксклюзив
Арабский мир разделился на три лагеря в отношении войны РФ против Украины, - генсек в Арабском Совете в Украине Фарджаллах
19:11
Оккупанты накапливают силы в Мелитополе, - Генштаб
19:09
аптека
Минздрав опубликовал адреса аптек Херсона, где можно получить бесплатные лекарства
19:06
179 населенных пунктов декупировано на Херсонщине с начала недели
19:04
Враг обстрелял Никопольский район: повреждено более 40 домов, газопроводы и линии электропередачи
18:53
"Боль дружественного народа – наша боль": Зеленский прокомментировал взрыв в Стамбуле
18:46
Украинцы уже купили тысячу благотворительных билетов в города, которые следующими будет освобождать армия Украины
18:36
Интервью
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Россия на грани распада, - оппозиционный политик Яковенко
18:29
Люксембург предоставил украинским следователям 3D-сканеры для фиксации военных преступлений РФ
18:18
В освобожденном Херсоне восстановили мобильную связь
18:09
Отдельных журналистов лишили пресс-карт за несогласованную работу в Херсоне
18:01
Жителей освобожденной части Херсонщины просят эвакуироваться в более безопасные уголки Украины
17:28
Папа Франциск призвал не мириться с войной и помнить об украинском народе
17:20
Эксклюзив
минкульт
МКИП создало условия для катастрофической ситуации с Довженко-Центром, - руководитель Музея кино ДЦ
17:09
В честь освобождения Херсона: рефери матча "Шахтер" - "Заря" Монзуль вышла на поле с арбузом вместо мяча
17:07
Интервью
Зеленскому пора ехать в США и лично просить ракеты АТАСМS, - полковник Грант
16:57
Обновлено
УПЛ: "Динамо" не смогло переиграть "Колос", "Шахтер" - "Зарю", а "Днепр-1" - "Ворсклу"
16:47
Эксклюзив
"Инициатива переходит к украинцам": аналитик Умланд об изменении отношения Германии к России
16:43
На Херсонщине россияне украли 100 тысяч тонн семян подсолнечника, - Гончаренко
16:25
Эксклюзив
Действующее здание Довженко-Центра могло быть памяткой местного значения, - заместитель Ткаченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV