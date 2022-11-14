Отключение электроэнергии 14 ноября: где будут применяться

Об этом передает Укрэнерго.

Так, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

В ведомстве напоминают, что на прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго. Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. В частности, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

"Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября потерпела украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится", - отметил председатель правления Владимир Кудрицкий.

Поэтому, учитывая это, плановые отключения еще некоторое время будут внедряться, в частности в указанных областях и в Киеве, пока будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставку электроэнергии.

Веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом российских ракетных атак, могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb