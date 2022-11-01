Отключение электричества: в YASNO опубликовали график для Киева
Бренд YASNO группы ДТЭК опубликовал интерактивный график возможных отключений электричества в Киеве, связанных с обстрелами Россией критической инфраструктуры Украины
График опубликован на сайте YASNO.
Чтобы посмотреть график возможных отключений для определенного адреса, нужно указать название улицы и номер дома.
"Если ваш адрес отсутствует в списке, с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить. Наличие вашего адреса в графике не гарантирует 100% отключения", - отметили в YASNO.
В пресс-службе бренда объяснили, что отключение может не произойти, если в этом не будет нужды. Однако при необходимости и соответствующей команде от НЭК "Укрэнерго" отключение обещают проводить именно в указанные интервалы времени.
"Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время. Учитывая большое количество факторов, указанные интервалы графика в отдельных случаях могут быть незначительно сдвинуты (+/- 40 минут)", - добавили в YASNO.
- В понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В Киеве отключение электричества местами продолжалось более 14 часов.
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