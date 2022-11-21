Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине у россиян некем дыры закрывать. Туда и перебрасывают военных РФ с Херсонщины. Россияне отходили из Херсона неорганизованно, в спешке, с подавленным моральным духом. Соответственно, идти в атаку и наступать такие войска не готовы, а их именно для этого российское командование и перебрасывает на Луганщину. Большой результативности от российских оккупантов возле Сватова не стоит ждать, но эта живая масса российских военных может задержать продвижение ВСУ, - пояснил Киричевский.

По словам военного эксперта, на оккупированной территории Запорожской области ВСУ могут повторить такой же успех, как в Херсоне.

"ВСУ могут сначала провести долговременную кампанию, минимизируя потери украинских защитников. Парализовать логистику врага и продвигаясь вперед, освободить Мелитополь и перерезать коридор с Донбасса на Крым", - отметил Киричевский.

12 ноября американское издание The New York Times спрогнозировало, что после освобождения Херсона ВСУ могут продолжить наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и Сватова в Луганской области.

Город Сватово в Луганской области превратился в наиболее уязвимый участок обороны российской армии на фронте

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