Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что военное руководство РФ перебрасывает на Луганщину группировки с Херсонского плацдарма
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине у россиян некем дыры закрывать. Туда и перебрасывают военных РФ с Херсонщины. Россияне отходили из Херсона неорганизованно, в спешке, с подавленным моральным духом. Соответственно, идти в атаку и наступать такие войска не готовы, а их именно для этого российское командование и перебрасывает на Луганщину. Большой результативности от российских оккупантов возле Сватова не стоит ждать, но эта живая масса российских военных может задержать продвижение ВСУ, - пояснил Киричевский.
По словам военного эксперта, на оккупированной территории Запорожской области ВСУ могут повторить такой же успех, как в Херсоне.
"ВСУ могут сначала провести долговременную кампанию, минимизируя потери украинских защитников. Парализовать логистику врага и продвигаясь вперед, освободить Мелитополь и перерезать коридор с Донбасса на Крым", - отметил Киричевский.
- 12 ноября американское издание The New York Times спрогнозировало, что после освобождения Херсона ВСУ могут продолжить наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и Сватова в Луганской области.
- Город Сватово в Луганской области превратился в наиболее уязвимый участок обороны российской армии на фронте
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное