Отход оккупантов за Днепр на Херсонщине может означать их переброску на другие направления, - военный эксперт Попович
Денис Попович, военный эксперт, считает, что уже происходит частичный отход противника именно в ночное время, этим объясняются наши обстрелы Антоновского моста
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На мой взгляд, сейчас россияне пытаются обеспечить свой отход с правого берега реки Днепр при условии, если такое решение принято. Именно поэтому противник может укреплять свои позиции, чтобы лишить возможности украинские войска активно препятствовать их отходу. А отход уже есть и происходит в ночное время, именно этим объясняются наши обстрелы Антоновского моста. Соответственно, россияне предпринимают попытки обеспечить свою так или иначе осуществляемую эвакуацию", - пояснил военный эксперт.
Денис Попович отметил, что еще большой вопрос, повлечет ли такая эвакуация уход всех российских войск за Днепр. Известно, что на правом берегу у врага стоят достаточно сильные и боеспособные войска, которіе еще летом были переброшены туда по приказу Путина. К тому же на это направление россияне отправляют и мобилизованных
"Но ведь если российские войска отойдут на левый берег Днепра, то можно предположить, что они будут переброшены, например, на Запорожье, чтобы предотвратить наше продвижение в сторону Мелитополя, Бердянска, Мариуполя. Или эта переброска может быть на Донетчину для того, чтобы обеспечить захват остальной территории области и попытаться взять Бахмут, Краматорск, Славянск.Также не нужно исключать, что может быть переброска противника на северное направление, потому что о Севере все чаще сейчас говорят в измерении подвоза россиянами своих мобилизованных в Беларусь, чтобы сформировать так так называемую регулярную группировку вместе с беларускими войсками", - прокомментировал Попович.
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