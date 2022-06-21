Отказываться от сотрудничества с "хорошими россиянами" недальновидно, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что "хорошие россияне" не представляют угрозы для Украины
Об этом он заявил в интервью BBC Украина .
"Важно смотреть на последовательность позиции на протяжении многих лет. Одного жеста мало для того, чтобы убедить украинское общество в последовательности своей позиции", - сказал Ткаченко.
Кейс с журналистом Александром Невзоровым кажется министру культуры логичным. Даже несмотря на то, что тот в 2012 году был доверенным лицом Путина.
"Я не вижу здесь угрозы, это точно не будет массовым явлением. Но, бесспорно, следует учитывать точку зрения общественности", - отмечает Ткаченко.
Но несмотря на то что большинство украинцев высказываются против связей с "хорошими россиянами", он говорит, что "отказываться от сотрудничества с ними - как минимум недальновидно".
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