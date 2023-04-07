Отказывалась проводить лекции на украинском языке: в Ирпене отстранили преподавательницу университета за нарушение языкового закона
В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области за нарушение языкового законодательства отстранили преподавательницу: она говорила, что будет принимать экзамен на русском, в ответ на просьбу читать лекцию на украинском
Об этом сообщается на сайте университета.
Так, студенты обнародовали видео, где на лекции (дистанционно) одна из студенток прервала преподавательницу и попросила ее продолжить изложение материала на украинском. Но та заявила, что "обязательно будет разговаривать на русском", когда будет принимать экзамен. Она также добавила, что общается со студентами на украинском, но преподает материалы на русском уже 35 лет и не собирается это менять.
На это в учебном заведении рассказали, что лекцию проводила доктор философских наук профессор кафедры социальной философии и управления Любовь Воробьева.
Глава Налогового университета Дмитрий Серебрянский отметил, что после коллективного обращения студентов начали служебное расследование. На его период Воробьеву отстранили от исполнения обязанностей.
"Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо! Поэтому решением администрации заведения начато служебное расследование, по результатам которого будет принято справедливое и оперативное решение", - подчеркнул он.
В университете призвали сообщество, особенно научно-педагогических работников, не допускать пренебрежения государственным языком и законодательством Украины. А студентов, если у них есть информация о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом, попросили проинформировать об этом руководство вуза.
- В 2021 году после усиления речевого закона тогдашняя преподавательница НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала на своей фейсбук-странице ряд украинофобских заявлений. В них она назвала Украину "онкобольной колонией" и страной, где царит "обычный фашизм" и "ксенофобия к своим гражданам". Позже появились видеодоказательства того, что о "неонациме" и "фашизме" Бильченко рассказывает на своих лекциях. Впоследствии члены рабочей группы НПУ им. Драгоманова провели проверку лекций Бильченко и выяснили, что они содержат нарушения речевого и образовательного законов. В частности, в одной из лекций бывшая преподавательница использовала язык ненависти к студентам. От своих слов женщина не отказывалась. Позже сделала еще несколько заявлений относительно языкового закона, поблагодарила ОПЗЖ и сказала, что не будет отвечать на "маркерные вопросы" о Крыме. В июле 2021 года Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию и распространение пропаганды. Уже в 2022 году во время войны РФ против Украины киевскую экс-преподавательницу заподозрили в госизмене : она причастна к вербовке корректировщиков для РФ.
- В феврале 2023 года администрация Государственного торгово-экономического университета уволила преподавательницу Нину Иванченко , которая вела лекции на русском, а на просьбы студентов перейти на государственный язык отвечала советом идти на фронт.
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