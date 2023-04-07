Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Отказывалась проводить лекции на украинском языке: в Ирпене отстранили преподавательницу университета за нарушение языкового закона

Отказывалась проводить лекции на украинском языке: в Ирпене отстранили преподавательницу университета за нарушение языкового закона

7 апреля, 2023 пятница
09:28
Общество

В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области за нарушение языкового законодательства отстранили преподавательницу: она говорила, что будет принимать экзамен на русском, в ответ на просьбу читать лекцию на украинском

Об этом сообщается на сайте университета.

Так, студенты обнародовали видео, где на лекции (дистанционно) одна из студенток прервала преподавательницу и попросила ее продолжить изложение материала на украинском. Но та заявила, что "обязательно будет разговаривать на русском", когда будет принимать экзамен. Она также добавила, что общается со студентами на украинском, но преподает материалы на русском уже 35 лет и не собирается это менять.

На это в учебном заведении рассказали, что лекцию проводила доктор философских наук профессор кафедры социальной философии и управления Любовь Воробьева.

Глава Налогового университета Дмитрий Серебрянский отметил, что после коллективного обращения студентов начали служебное расследование. На его период Воробьеву отстранили от исполнения обязанностей.

"Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо! Поэтому решением администрации заведения начато служебное расследование, по результатам которого будет принято справедливое и оперативное решение", - подчеркнул он.

В университете призвали сообщество, особенно научно-педагогических работников, не допускать пренебрежения государственным языком и законодательством Украины. А студентов, если у них есть информация о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом, попросили проинформировать об этом руководство вуза.

  • В 2021 году после усиления речевого закона тогдашняя преподавательница НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала на своей фейсбук-странице ряд украинофобских заявлений. В них она назвала Украину "онкобольной колонией" и страной, где царит "обычный фашизм" и "ксенофобия к своим гражданам". Позже появились видеодоказательства того, что о "неонациме" и "фашизме" Бильченко рассказывает на своих лекциях. Впоследствии члены рабочей группы НПУ им. Драгоманова провели проверку лекций Бильченко и выяснили, что они содержат нарушения речевого и образовательного законов. В частности, в одной из лекций бывшая преподавательница использовала язык ненависти к студентам. От своих слов женщина не отказывалась. Позже сделала еще несколько заявлений относительно языкового закона, поблагодарила ОПЗЖ и сказала, что не будет отвечать на "маркерные вопросы" о Крыме. В июле 2021 года Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию и распространение пропаганды. Уже в 2022 году во время войны РФ против Украины киевскую экс-преподавательницу заподозрили в госизмене : она причастна к вербовке корректировщиков для РФ.
  • В феврале 2023 года администрация Государственного торгово-экономического университета уволила преподавательницу Нину Иванченко , которая вела лекции на русском, а на просьбы студентов перейти на государственный язык отвечала советом идти на фронт.
скандал
Киевщина
Ирпень
Читайте также:
путін
6 апреля, 2023 четверг
На заседании Совбеза Путин определил виновных в провале "спецоперации", - генерал Маломуж
Володимир Сівкович
5 апреля, 2023 среда
В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря СНБО
байден
4 апреля, 2023 вторник
"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.2
    Покупка 37.2
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 апреля
10:23
Обновлено
Враг держит на боевом дежурстве ракетоноситель с восемью "калибрами", - Гуменюк
10:14
"Мир нуждается в покое": президент Бразилии предлагает отдать временно оккупированный Крым России
10:04
OPINION
Звонок в Киев больше нужен Си, чем Зеленскому
10:00
УПЦ МП необходимо запретить по соображениям нацбезопасности, - Княжицкий
09:53
Курс валют в Украине: цена на доллар, евро, злотый перед выходными
09:51
Учения российской и белорусской армий длятся 50 недель и продлены еще на 10 дней, - Гаюн
09:49
Отбирал у солдат боевые доплаты: должностному лицу воинской части Одесчины объявили подозрение
09:27
На фото человек, работающий за компьютером
В Польше вступили в силу изменения в законодательство, регулирующие дистанционную работу
09:25
китай
Китай ввел санкции против посла Тайваня в США и ее семьи
09:18
Новости компаний
Одежда и аптечки на 5,2 млн грн – в "Фундации Течия" отчитались об очередной помощи ВСУ
09:17
Япония
В Японии в море упал военный вертолет, десять человек разыскивают спасатели
09:06
С 24 февраля 2022 года Россия отняла жизнь у 467 украинских детей
08:55
Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship
08:52
Халява для Украины, депутатский писсуар и укус панды – 5 книг о нешаблонном мышлении
08:48
За сутки враг обстрелял пограничье Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов: произошли пожары
08:34
Лукашенко Путин
ISW: Путин сосредоточился на укреплении экономического контроля над Беларусью
08:30
Армия РФ атаковала Очаков: есть раненые, повреждены дома и гражданская инфраструктура
08:24
ВСУ уничтожили 480 военных РФ, 2 танка и 4 беспилотника в течение суток
08:07
OPINION
Как Польша хочет "захватить" Украину
08:05
Враг выпустил более 250 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 7 человек ранены
08:01
Обзор
Всё больше стран запрещают TikTok. Что случилось и как отреагирует Украина
07:45
В США прокомментировали информацию о возможных переговорах Украины с РФ по Крыму: только Зеленский может определить, готов ли на это
07:26
Tesla
Tesla будет использовать батареи LFP в своих электромобилях и грузовиках
07:11
Пентагон
Пентагон расследует утечку секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины
06:38
Оккупанты в Крыму силой заставляют рыть траншеи наркоманов и алкогольнозависимых, а ВСУ отразили 40 атак РФ, - Генштаб
06:11
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура чемпионата Украины по футболу
06:04
Протесты во Франции: произошли столкновения активистов с полицией, есть раненые и задержаные
05:29
Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн
05:21
Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки, - спикер правительства Мюллер
05:05
РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
03:23
ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов
01:31
Переход Мудрика признали одним из самых плохих трансферов "Челси" в этом сезоне
01:17
Обновлено
Израиль объявил об ударах по Сектору Газа
01:07
В России впервые начали суд над пленным украинским военным, – СМИ
00:59
На Сумщине в результате российских обстрелов поврежден ангар, 2 трактора, авто и зернохранилище
00:38
Российские военные
В марте рекордное количество российских военных обратилось по поводу сдачи в плен
00:30
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 апреля
2023, четверг
6 апреля
23:47
Microsoft
Microsoft заплатит штраф $3 млн за нарушение санкций, в том числе против РФ
23:36
В Сербии состоялось судебное заседание по делу эксгенерала СБУ
23:05
Владимир Жириновский
В РФ планируют создать нейросеть, которая будет генерировать ответы по высказываниям Жириновского
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV