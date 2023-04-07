Об этом сообщается на сайте университета.

Так, студенты обнародовали видео, где на лекции (дистанционно) одна из студенток прервала преподавательницу и попросила ее продолжить изложение материала на украинском. Но та заявила, что "обязательно будет разговаривать на русском", когда будет принимать экзамен. Она также добавила, что общается со студентами на украинском, но преподает материалы на русском уже 35 лет и не собирается это менять.

На это в учебном заведении рассказали, что лекцию проводила доктор философских наук профессор кафедры социальной философии и управления Любовь Воробьева.

Глава Налогового университета Дмитрий Серебрянский отметил, что после коллективного обращения студентов начали служебное расследование. На его период Воробьеву отстранили от исполнения обязанностей.

"Сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо! Поэтому решением администрации заведения начато служебное расследование, по результатам которого будет принято справедливое и оперативное решение", - подчеркнул он.

В университете призвали сообщество, особенно научно-педагогических работников, не допускать пренебрежения государственным языком и законодательством Украины. А студентов, если у них есть информация о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом, попросили проинформировать об этом руководство вуза.