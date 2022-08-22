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"Отказаться от российского топлива": минэнерго США анонсировало рекордную добычу нефти в следующем году

22 августа, 2022 понедельник
09:47
Мир

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм сообщила, что с 2023 года Соединенные Штаты Америки планируют рекордную добычу нефти

Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, пишет "Голос Америки ".

По словам министра, со следующего года США будут производить рекордное количество нефти.

"Речь идет о спросе и удовлетворении. Когда Россия вторглась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива", - сказала она.

Как пишет "Голос Америки", в США будут производить к 2023 году 12,7 млн баррелей нефти в день, сейчас эта цифра составляет 12 млн в день.

"Решение президента Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и его призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо", - добавила Гренголм.

Накануне о необходимости увеличения производства на фоне недоэкспорта нефти со стороны России и необходимости перехода на чистые источники энергии министр рассказала в интервью "Голосу Америки".

"К сожалению, вы видите, как цены на топливо в Европе взлетели. Очевидно, что из-за вторжения Россия недоэкспортировала миллионы баррелей нефти, в дополнение к природному газу. Поэтому цены во всем мире выросли. Теперь наш президент и другие призвали увеличить добычу прямо сейчас, чтобы мы могли снизить цены на бензин для потребителей, президент, безусловно, обеспокоен тем, как это повлияет на реальных людей, на инфляцию и т. д. Но в конце концов мы должны перейти к чистой энергии, и об этом говорится в законопроекте, который накануне подписал президент для Соединенных Штатов", - сказала министерша в интервью "Голосу Америки".

Также Гренголм отметила, что США и Европа едины в понимании того, что они должны полностью отказаться от российского топлива.

  • В Германию впервые прибыл танкер с нефтью из США . Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.
  • Большая семерка стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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Украина
ЕС
нафта
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война с Россией
США
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