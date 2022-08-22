Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, пишет "Голос Америки ".

По словам министра, со следующего года США будут производить рекордное количество нефти.

"Речь идет о спросе и удовлетворении. Когда Россия вторглась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива", - сказала она.

Как пишет "Голос Америки", в США будут производить к 2023 году 12,7 млн баррелей нефти в день, сейчас эта цифра составляет 12 млн в день.

"Решение президента Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и его призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо", - добавила Гренголм.

Накануне о необходимости увеличения производства на фоне недоэкспорта нефти со стороны России и необходимости перехода на чистые источники энергии министр рассказала в интервью "Голосу Америки".

"К сожалению, вы видите, как цены на топливо в Европе взлетели. Очевидно, что из-за вторжения Россия недоэкспортировала миллионы баррелей нефти, в дополнение к природному газу. Поэтому цены во всем мире выросли. Теперь наш президент и другие призвали увеличить добычу прямо сейчас, чтобы мы могли снизить цены на бензин для потребителей, президент, безусловно, обеспокоен тем, как это повлияет на реальных людей, на инфляцию и т. д. Но в конце концов мы должны перейти к чистой энергии, и об этом говорится в законопроекте, который накануне подписал президент для Соединенных Штатов", - сказала министерша в интервью "Голосу Америки".

Также Гренголм отметила, что США и Европа едины в понимании того, что они должны полностью отказаться от российского топлива.

В Германию впервые прибыл танкер с нефтью из США . Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.

Большая семерка стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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