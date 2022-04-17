Отказаться от российского газа Европе сложно, но от нефти – абсолютно реально, - Яценюк
Премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что европейским странам сложно отказаться от российского газа, но это возможно, а вот от нефти – абсолютно реально
Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Отказаться от газа для Европы очень сложно по состоянию на сегодняшний день. А отказаться от нефти - это абсолютно реалистично, ведь транспортировку нефти можно обеспечить. Так же Европа уже отказалась от приобретения угля, хотя это занимало небольшой объем - около $4 млрд россияне получали. Даже отказаться от российского газа в перспективе вполне реально", – отметил Яценюк.
Политик привел пример Италии, премьер-министр которой на прошлой неделе провел переговоры с Алжиром и увеличил поставки алжирского газа на 30%, тем самым уменьшив зависимость от России.
"В первую очередь отказ от российского газа в интересах самой Европы, ведь энергетика – это оружие. И Россия использует это оружие. Сначала это было против Украины, но мы отказались от контракта с российским Газпромом. Тот ресурс газа, который есть у России не просто заместить за один день, но Европа движется по пути зеленой энергетики, может увеличить собственную добычу и покупать газ у США. Это дело политической воли", - отметил Арсений Яценюк.
- Напомним, эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса рассказал, что необходимо 2-4 года , чтобы отказаться или критически сократить долю российских нефти и газа на европейском рынке.
- В Офисе президента Украины считают, что следующий пакет санкций ЕС без нефтяного эмбарго не нужен.
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