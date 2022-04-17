Отказаться от российского газа Европе сложно, но от нефти – абсолютно реально, - Яценюк

Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Отказаться от газа для Европы очень сложно по состоянию на сегодняшний день. А отказаться от нефти - это абсолютно реалистично, ведь транспортировку нефти можно обеспечить. Так же Европа уже отказалась от приобретения угля, хотя это занимало небольшой объем - около $4 млрд россияне получали. Даже отказаться от российского газа в перспективе вполне реально", – отметил Яценюк.



Политик привел пример Италии, премьер-министр которой на прошлой неделе провел переговоры с Алжиром и увеличил поставки алжирского газа на 30%, тем самым уменьшив зависимость от России.



"В первую очередь отказ от российского газа в интересах самой Европы, ведь энергетика – это оружие. И Россия использует это оружие. Сначала это было против Украины, но мы отказались от контракта с российским Газпромом. Тот ресурс газа, который есть у России не просто заместить за один день, но Европа движется по пути зеленой энергетики, может увеличить собственную добычу и покупать газ у США. Это дело политической воли", - отметил Арсений Яценюк.

Напомним, эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса рассказал, что необходимо 2-4 года , чтобы отказаться или критически сократить долю российских нефти и газа на европейском рынке.

В Офисе президента Украины считают, что следующий пакет санкций ЕС без нефтяного эмбарго не нужен.