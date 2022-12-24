Об этом сообщил Михаил Подоляк в твиттере.

Он написал, что своими планами увеличить поставки оружия для России, Иран демонстративно унижает институт "международных отношений".

По его мнению, важно перейти к более жестким инструментам, таким как уничтожение производства и аресты поставщиков.

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков…" - считает Подоляк.

19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский заметил, что Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.

23 декабря израильская разведка Моссад предупредила, что Иран увеличит поставки оружия в РФ .

24 декабря стало известно, что Россия договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников, 540 из которых уже использовались для атак по Украине.