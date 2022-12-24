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Отказаться от нерабтающих санкций и резолюций ООН: в Офисе президента рассказали, как прекратить союзничество Ирана и РФ

24 декабря, 2022 суббота
11:29
война с Россией Подоляк

Для того чтобы прекратить сотрудничество Ирана и России, нужно отказаться от концепций "неработающих санкций" и "недействующих резолюций ООН"

Об этом сообщил Михаил Подоляк в твиттере.

Он написал, что своими планами увеличить поставки оружия для России, Иран демонстративно унижает институт "международных отношений".

По его мнению, важно перейти к более жестким инструментам, таким как уничтожение производства и аресты поставщиков.

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков…" - считает Подоляк.

  • 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский заметил, что Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.
  • 23 декабря израильская разведка Моссад предупредила, что Иран увеличит поставки оружия в РФ .
  • 24 декабря стало известно, что Россия договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников, 540 из которых уже использовались для атак по Украине.

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