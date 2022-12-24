Отказаться от нерабтающих санкций и резолюций ООН: в Офисе президента рассказали, как прекратить союзничество Ирана и РФ
Для того чтобы прекратить сотрудничество Ирана и России, нужно отказаться от концепций "неработающих санкций" и "недействующих резолюций ООН"
Об этом сообщил Михаил Подоляк в твиттере.
Он написал, что своими планами увеличить поставки оружия для России, Иран демонстративно унижает институт "международных отношений".
По его мнению, важно перейти к более жестким инструментам, таким как уничтожение производства и аресты поставщиков.
"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков…" - считает Подоляк.
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